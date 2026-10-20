一名台湾女游客被发现卧毙日本山梨县富士河口湖町的一家酒店客房内，日本警方当场逮捕一名持刀台湾女子。

综合日本共同社、日本山梨放送（YBS）等媒体报道，警方调查发现，死者是一名30多岁女子，跟随旅行团赴日出游，星期一（10月19日）上午原定集合时间未出现，旅行团领队请客房人员到房间查看，发现该女子已失去意识后，立即报警。

警方到场后，发现女子倒卧床上、全身是血，当场确认死亡。死者颈部有疑似被刺的伤口。警方在酒店内发现27岁女子杨闵涵手持一把12公分刀具，以违反《枪刀法》嫌疑将她逮捕。杨闵涵和死者参加同一个旅行团，并承认持有刀械指控。

日本警方目前只以非法持有刀械罪名逮捕杨闵涵，还未以杀人等罪名侦办。警方认为她可能知道死者的死亡经过，正进一步厘清两人的关系，以及案发前后的行踪。

另据台湾今日新闻报道，台湾外交部受询时称，驻日代表处星期一接获通报后，已和死者在台家属取得联系，会提供必要协助。由于日本警方正在调查，基于尊重日本司法和侦查不公开原则，不便透露案情细节。

台湾交通部观光署说，承办这趟行程的可乐旅游已通报紧急事件。这个旅行团行程为10月17日至21日，旅行社投保旅行业责任险，意外死亡理赔250万元新台币（9万8000新元）。观光署已要求旅行社协助家属赴日处理后事，并照顾其他团员、配合日本警方侦查。