知情人士称，字节跳动、阿里巴巴和腾讯三家中企已订购超过300万个、总值超过350亿美元（447亿新元）的英伟达新款RTX PRO 5500晶片。

路透社引述要求匿名的知情人士报道，英伟达已通知客户和合作伙伴，由于中国科技企业的需求远超所计划的产量，英伟达无法保证能够满足所有订单。

路透社也报道，RTX PRO 5500是一款工作站晶片，专为高性能专业电脑而设计，而非采用英伟达最先进人工智能（AI）处理器的大型数据中心群。不过，RTX PRO 5500是中国买家目前仍能购得性能最强的英伟达晶片之一。

消息人士称，英伟达告诉合作伙伴，他们实际能拿到的产品数量，可能仅为所提出数量的5%到10%。

消息人士也说，英伟达已表明，2027年全球范围内RTX PRO 5500显卡的产量上限为300万张。中国客户的订单总量就已超过600万张。

消息人士也称，这三家中国科技巨头所订购的显卡价格为每片约1万1400美元，订单总价值可能超过350亿美元。

报道称，这些订单凸显出尽管面临美国的限制措施，中国企业对英伟达硬件的需求依然强劲。

英伟达首席执行官黄仁勋曾说，限制措施导致英伟达在中国AI数据中心晶片市场的份额从近乎垄断跌至几乎为零。

报道称，市场对RTX PRO 5500的需求表明，通过性能相对较弱，但仍可供应的产品，英伟达在中国依然拥有相当可观的潜在市场份额。

英伟达发言人说，自2022年相关限制措施首次实施以来，中国的工作站晶片及显卡制造商实现“前所未有的增长”。

发言人还说：“美国企业持续受到多重因素的制约，包括美国过时的出口管制措施——这些措施涵盖近五年前发布的游戏产品——以及中国自身对美国进口产品的限制。”

字节跳动、阿里巴巴和腾讯均未回应路透社的置评请求。

负责监管出口管制的美国商务部工业与安全局，以及中国工业和信息化部，也未回应置评请求。