中国官方设定的90天离岸信托纳税申报过渡期，本周四（10月22日）截止，一些中国富豪已着手补税，但也有人等待观望、有人尝试终止离岸信托、抛售股票，甚至转换国籍，寻求避税。

今年7月24日，中国财政部、国家税务总局联合印发《关于离岸信托个人所得税有关事项的公告》，正式明确对中国税收居民的离岸信托征收个人所得税，适用税率20%。

本周一（10月19日），中国税务总局再次提醒相关纳税人，周四前完成历史未缴税款申报缴税的，不加收滞纳金。

此举是中国在全球加强收税的最新一步，终结了中国人在海外设立信托在税务上的长期模糊。

投入基本门槛在百万美元（128万新元）以上的离岸信托基金，一直以来是中国高净值人士、尤其境外上市企业创始人群体用以传承财富、保护资产，同时规避部分税务的机制。

波士顿咨询集团估计，中国的离岸财富规模约达1.7万亿美元。其中信托基金涉及的财富不容小觑。《财新周刊》引述卓佳集团中国区信托业务数据称，2018年1月至2022年10月赴港、赴美上市的454家中资企业中，49%设立了海外信托。

据彭博社数据，全球最富有的500人中，有八名中国人通过离岸信托持有上市企业股权，相关资产总值达到1402亿美元。

彭博社数据显示，全球最富有的500人中，有八名中国人通过离岸信托持有上市企业股权，其中包括网易的创始人丁磊和拼多多的创始人黄铮。图为黄铮。（互联网）

中国对税收居民的全球所得征税，但离岸信托征税一度处于灰色地带。它们通常设立在“避税天堂”，如英属维尔京群岛（BVI）、开曼群岛等，架构复杂，令税务机关难以掌握实情。

不过，随着中国推进在CRS（共同申报准则）下与各国交换跨金融账户信息，2024年就有海外信托设立人收到中国地方税务的补税提醒，今年7月的新规是全国标准化、规范化。

德同国际律师事务所（Dentons Rodyk）合伙人白璐（Linda Bai）对彭博社说，富豪们意识到，税务机关能够根据公开的上市文件、收购公告等资料，交叉核实他们的应缴税款，“你是逃不掉的。”

路透社引述三名知情人士称，中国国家税务总局已指示工作人员，根据胡润富豪榜、企业申报文件及其他公开资料整理的名单，追查须缴纳离岸信托相关税款的人士。在富裕企业家较为集中的部分省市，税务机关已成立专门工作组，负责收集离岸信托的相关信息。

全周期征税，规模有多大？

此次征税、追缴历史税款，覆盖了离岸信托从设立、存续运营到清算的全阶段：设立时，须按装入信托的资产市值扣除原值后的增值部分缴税；存续期间，利息、股息等收益须按年申报；信托终止时，则须就应税清算收益缴税。税率均为20%。

其中，设立环节的税款原则上只追溯三年，即2023年以前装入信托的资产，原则上不追缴设立环节税款，金额10万元（人民币，1万9100新元）以上案件例外。

至于信托存续期间的收益，官方并未明确追溯年限，仅规定将2025年底前尚未缴税的应税收益一次性汇总计算，按20%的税率补缴。

追缴税金规模有多大？假设一名企业家将价值10亿元人民币、原始成本为1亿元的股票装入离岸信托，在不考虑其他可扣除费用的情况下，若须按20%的税率缴税，仅设立环节就可能产生1亿8000万元的税款。

如果这名企业家早在10年前就将股票装入信托，原则上可免于补缴设立环节的税款，但过去10年信托产生的应税收益，仍可能需要按20%的税率补缴。

在香港和新加坡设有办事处的财富咨询公司嘉立信传承集团（JLT Legacy Group）首席执行官刘彦（Oscar Liu）对路透社说，最新措施对在香港和美国上市的中国企业创始人冲击最大，因为许多人曾在2014年至2020年公司估值处于高峰时，通过信托出售股票。这些收益都需要缴税。

“我们估计，单一个案须缴纳的税款，可能从数百万元人民币到数亿元，甚至数十亿元不等。”

全阶段追缴也让一些人进退两难。财新8月的报道称 ，不少人已在评估应对申报补税事宜，也有部分人士抱着观望心态，还有的考虑直接拆除信托。但问题在于，一旦终止信托，按照新规，清算环节也会有一笔税务成本。

一些富豪措手不及，转换身份有用吗？

有人已开始出售股票筹措现金。据《南华早报》报道，海底捞联合创办人舒萍9月通过家族信托持股实体，出售价值最高3.53亿美元的公司股票。海底捞本月又宣布，向创办人张勇提供最高1亿元人民币的短期贷款，用于个人财务安排。

海底捞创办人张勇（左）和联合创办人舒萍分别出售股票、申请短期贷款，引发外界猜测是为在过渡期结束前补税。（互联网）

报道指出，这些举措引起市场对海底捞创办人家族是否正为补缴离岸信托税款筹资的猜测。

2021年在美国上市的中国招聘企业BOSS直聘，创办人赵鹏9月出售约1.1亿美元股票。彭博社引述知情人士指出，这笔交易是为了缴税。

中国招聘企业BOSS直聘创办人赵鹏9月出售约1.1亿美元股票，据称是为了缴税。（互联网）

也有人措手不及。据路透社报道，一些房地产开发商虽然过去几年曾获得大笔股息，但随着中国房地产市场持续低迷，如今财务状况已十分脆弱，无力支付所欠税款。

一名科技业亿万富豪的家族办公室表示，如今花在计算税款上的时间比股票交易还多，并正在出售约一半的股票投资组合。一名工作人员形容，要求在三个月内以现金缴税，感到“仿佛脚下的地毯突然被抽走”。

还有部分中国富豪正在转换国籍，试图避税。一名已取得香港身份的大陆人士对路透社说，正放弃大陆居民身份，以避免丈夫的财富受到中国税务机关追查。

不过，中国官方对海外架构实施穿透性监管，实质大于形式。转换国籍或居住地，并不意味着就能摆脱中国税务机关的追缴。根据新规，即使已取得外国国籍或境外永久居留权，只要主要经济利益来源于中国境内，仍可能被判定为中国税收居民。

就这一点，为高净值人士及家族提供服务的思雅仕律师行合伙人康唯评论：“这张网撒得非常广。”

在中国地方政府扩大征税来源之际，对于中国富豪而言，海外资产不再是能轻易避开税务监管的避风港。从信托，到境外投资收益，中国对富豪境外财富的监管，正从过去的模糊被动，走向明确和主动的阶段。