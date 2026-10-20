中国国家广播电视总局前副局长杨小伟涉嫌受贿，星期二（10月20日）被法院判处监禁12年。

据中国央视新闻报道，湖北省襄阳市中级人民法院星期二公开宣判杨小伟受贿一案，以受贿罪判处杨小伟有期徒刑12年，并处罚金人民币300万元（57万新元）。

杨小伟被指从2004年至2025年，利用担任中国联合通信有限公司副总经理，中国电信集团公司副总经理、总经理，国家广播电视总局副局长，十四届全国政协教科卫体委员会副主任等职务上的便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为有关单位和个人，在获取投资、项目竞标和工程承揽等事项上提供帮助，直接或者通过他的亲属非法收受财物，共计折合人民币3319万余元。

法院认为，杨小伟的行为构成受贿罪，受贿数额特别巨大，应依法惩处。鉴于杨小伟到案后如实供述罪行，主动交代监察机关尚未掌握的绝大部分受贿事实，认罪悔罪，积极退赃，受贿所得财物及其孳息已全部追缴到案，具有法定、酌定从宽处罚情节，对被告可予从轻处罚。法庭遂作出上述判决。

法院6月25日公开开庭审理此案，杨小伟当庭表示认罪悔罪。

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公开资料显示，杨小伟今年63岁，曾任重庆市通信管理局局长、党组书记，中国联合通信有限公司重庆分公司总经理、党委副书记，中国联合通信有限公司广东分公司总经理、党委副书记，中国联合通信有限公司副总经理等。

杨小伟在2008年任中国电信集团公司董事、副总经理、党组成员，2016年任董事、总经理、党组副书记。他在2017年6月任中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任；2018年5月任中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互联网信息办公室副主任；2021年任国家广播电视总局副局长；2023年任第十四届全国政协教科卫体委员会副主任。

杨小伟去年4月官宣被查。官方同年11月通报，杨小伟严重违纪违法被开除中共党籍和公职，并指他纵容、默许亲属利用本人职权或者职务上的影响谋取私利；毫无纪法底线，将公权力异化为谋取私利的工具，大肆收钱敛财，利用职务便利为他人在企业经营、项目竞标、工程承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。