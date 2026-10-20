中国国家数据集团星期二（10月20日）在河北雄安新区成立，中国副总理丁薛祥说，组建这一集团对于充分把握人工智能（AI）发展先机具有重要意义，并要求做好公司组建运营工作，努力将它打造为世界一流数据科技企业。

据新华社报道，中国国家数据集团是一家以数据资源开发利用为主责主业的中央企业，总部位于河北雄安新区。

报道称，集团的成立旨在推进数据资源开发利用、释放数据要素价值、服务AI发展、繁荣数据产业生态。成立后，集团将在有关部门指导下，加强央地联动，深化产业协同，推动能力共用、经验共享、业务共拓，共同做大数据价值、做强数据产业、做优数据生态。

丁薛祥同日出席集团成立大会并为公司成立揭牌。他说，组建中国国家数据集团对于充分把握人工智能发展先机、加快建设数字中国、构筑国家竞争新优势具有重要意义；要按照中共中央和国务院要求，切实做好公司组建运营工作，努力打造世界一流数据科技企业。

丁薛祥认为，集团要增强使命担当，统筹发展和安全，深化数据要素服务，加快数据基础设施建设，加强关键核心技术攻关，着力在数据领域发挥战略性、引领性、支撑性作用；要完善公司治理，聚焦主责主业，建立健全运营管理体制机制；要把党的领导贯穿企业组建发展全过程各方面，推动党建和业务深度融合。各有关部门要加大支持力度，有关地方要做好要素保障，相关企业要协同合作，形成促进数据产业发展的合力。

此外，丁薛祥也赴中国卫星网络集团、北京交通大学雄安校区、北京大学人民医院雄安院区、雄安新区中关村科技园调研。他说，要牢牢把握新区功能定位，更加有力有序推进北京非首都功能疏解和承接，加强政策保障和服务，推动雄安新区高质量建设和发展迈上新台阶。