台湾在野党上周在立法院主导通过《老人福利法》修正案，让未来65岁以上且综合所得税率未达20%的长者，一律免缴健保费。行政院长卓荣泰星期二（10月20日）指出，这项修法会让中低收入及最低生活费的补助对象，失去原有的一些补助，修法缺失大，呼吁立法院补救。

在野的中国国民党指全台已有多数县市实施老人健保费补助，长者福利“一国多制”，修法就是要打破地域，落实长者平权，卫生福利部应依母法修正相关法源及办法，确保补助不中断，而非把责任推给立法院。

立法院本周将送出《老人福利法》修正案，届时卓荣泰是否副署并送交总统赖清德公布施行尚待观察。卓荣泰迄今已对立法院通过的八个法案不副署不施行。

国民党和民众党上星期五（10月16日）以多数优势三读修正通过《老人福利法》，让65岁以上且综合所得税率未达20%的长者免缴健保费。

卓荣泰指出，中央政府每年将因此增加近400亿元（新台币，下同，15亿6500万新元）的预算支出，会加重青壮年负担，造成世代不公，也可能排挤其他社福及公共服务预算。卫福部称，此举将使年轻人每人每年多负担约3000多元。

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卓荣泰也将矛头对准立法院长韩国瑜，批评他无视宪法、藐视法律，放任在野党立委带头违宪，表达最大遗憾与最强烈抗议。

然而，民进党立法院党团虽投下反对票，但台北市长参选人沈伯洋等10名代表该党参选县市长的立法委员均缺席投票。修法通过次日，赖清德在屏东为民进党县长周春米助讲，称赞屏东明年起将补助长者健保费“妥当了”。

民众党主席黄国昌批评民进党政府带头造谣，误导年轻人称每月要多缴3000元，赖清德却在屏东大力支持补贴65岁以上长者健保费的政策，“请问赖总统和卓荣泰在玩哪招？”

行政院发言人李慧芝说，中央政府一贯原则为“不举债、不排挤其他政策、合法合宪”，屏东县是在财政有余裕、不排挤其他施政下，自行编列预算照顾长者。

目前，全台22县市，包括六都在内，有14个县市对符合一定年龄长者减免健保费，有的县市有排富规定，有的全额补助。在野党认为，修法由中央统一排富补助，正是为了解决地方财政不均带来的“区域不正义”与健康不平权。

民众党立法院党团干事长洪毓祥指出，大部分年迈长者的健保费还是挂在年轻人名下，修法是要减轻“三明治世代”（夹心一代）年轻家庭、年轻人的负担，民进党却硬拗成增加年轻人的负担。

他说，政府要向美国采购阿拉斯加天然气的30%，还要投资44亿美元（56亿新元）帮美国建设天然气油管，“送给美国人的钱都很快，帮助台湾老人就说在野党制造世代对立，民进党是欺负台湾人吗？台湾长者不需要照顾吗？”

今年40岁在美发店工作的陈小姐告诉《联合早报》，若修正案施行的话，影响不大，“父母负担变小，我给的孝亲费也可以减少一些”。

在新北药局工作的洪先生说，他住在桃园的父母是不用缴健保费的，但他反问，规定若改了，“那我们年轻人的负担会变大吗？”