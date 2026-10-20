负责选出新一任香港行政长官的2026年选举委员会，星期二（10月20日）截止界别分组一般选举提名，大多数界别皆出现超额报名情况，须投票竞逐。

香港选举事务处星期二宣布，在为期两周的提名期内共接获1155份提名表格。候选人资格审查委员会将于提名期结束后14天内，在宪报刊登公告，宣布获有效提名的候选人。

本届选委会选举将于下月22日投票，选出1500名委员，其中982席由界别分组选举产生，156席由指定团体提名产生，362席为当然委员。

在36个经选举产生委员的界别分组中，有31个超额报名。第一界别“工商金融界”18个分组皆出现超额竞争。第二界别“专业界”10个分组中，八个出现竞争；其中竞争最激烈的“社会福利界”共有25人报名竞逐15席，“医学及卫生服务界”则有23人竞逐15席。

第三界别“基层及劳工”中的“渔农界”和“基层社团”两个分组，也出现超额竞争。“渔农界”共有72人角逐60个席位；“基层社团”有75人竞逐60个席位。第四界别“立法会、地区组织”中，也有三个分组超额报名。

其余五个界别分组为等额报名，包括“教育界”，“体育、演艺、文化及出版界”、“同乡社团”、“劳工界”，以及“有关全国性团体香港成员的代表”。假如所有候选人资格获确认，又无人退选，将无需投票，自动当选。

港媒“香港01”报道，据悉本届选举“有关方面”鼓励竞争，奉行“自由搏击”。本届情况与上届出现多达23个界别无需投票、逾600人自动当选的情况截然不同。

新一届选委会将于明年2月1日组成，任期五年至2032年1月31日。选委会职责包括提名下一届特首选举候选人及选出特首，提名立法会选举候选人并选出其中40名立法会议员。

亲北京的香港《大公报》星期二发表署名评论文章，形容本届选委会选举展现出前所未有的激烈竞争，超额参选、新人上场的情况比比皆是。“这种优中选优的选举文化，不但形成一种更理性、更公开的竞争环境，也为香港长远从不同界别培养政治人才，提升整体治理水平打下重要基础。”

香港公共管治学会理事长陈财喜博士接受《联合早报》访问时分析，今年选委会选举有部分界别的参选人数众多，主要是因为该界别的选民人数比较多，不同选民各有诉求，希望参选发挥更大影响力。至于不需要投票的界别，多是比较和谐的界别。

陈财喜认为，香港选委在新选举制度之下仍然有一定的影响力，尤其是新当选的选委代表一些新兴势力，明年无论是谁参选特首，都要重视选委的诉求。