美国星期一（10月19日）宣布以涉嫌窃取美国人商业秘密为由，制裁五家中国实体，中国商务部对此敦促美国停止抹黑打压。

据美国之音报道，美国政府星期一宣布根据《保护美国知识产权法》，对与中国公民、前谷歌公司工程师丁林葳有关联的五家中国实体实施制裁，原因是这些实体涉嫌窃取美国人的商业秘密。

丁林葳已因从事经济间谍活动和盗窃商业秘密罪而被定罪。被列入美国制裁名单的五家实体被指参与或支持针对美国人的重大商业秘密盗窃并从中牟利。

中国商务部星期二（20日）在官网做出回应，批评“美方炒作所谓‘窃取商业秘密’问题，污名化中国企业并实施制裁，严重损害中国企业合法权益，性质恶劣，中方对此坚决反对”。

中国商务部新闻发言人说，中国人工智能企业的快速发展，得益于长期深耕基础研究，持续创新投入，是坚持科技自主创新与开放合作的成果，有利于造福中美两国和世界，与所谓“窃取商业秘密”无关。

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发言人也说：“中方敦促美方正确看待中国企业取得的长足发展，停止抹黑打压，营造公平竞争的市场环境，维护中美经贸合作大局。中方敦促美方尽快纠正错误做法，否则将采取必要措施予以回应，坚定维护中国企业正当合法权益。”

另一方面，对于美国政府以国家安全为由，下令禁止联邦民用机构使用中国人工智能（AI）初创公司深度求索（DeepSeek）的产品或服务，中国商务部批评美国罔顾中美元首达成的重要共识，无视中美经贸关系大局。

中国商务部新闻发言人指美国以所谓国家安全为由，对中国人工智能企业采取歧视性限制措施，是典型的泛化国家安全概念、滥用行政手段打压中国企业的行为，实质上是将科技经贸问题政治化、工具化，借国家安全之名行打压遏制之实。

发言人续称：“这严重损害中国企业合法权益，破坏公平竞争的市场环境，干扰中美人工智能领域正常商业合作。”

发言人也说，中国敦促美国尊重事实和市场规律，“立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压，撤销有关歧视性限制措施”，并强调中国将密切关注事态进展，对于任何实质性损害中方利益的行为，将采取一切必要措施，坚定维护自身正当合法权益。

中国外交部也在星期二针对此事强调，中国一贯反对泛化国家安全概念、将科技经贸问题政治化。“我们将坚决维护中国企业合法权益。”