美军战斗舰时隔一年多再驶入有主权争议的南中国海海域，引来中国海军跟踪监视。受访学者指出，这起事件表明两大强权在西太平洋的战略竞争态势仍无根本改变。

解放军南部战区海军新闻发言人尹刚海军大校星期二（10月20日）通报，美军查尔斯顿号（USS Charleston）濒海战斗舰当天凌晨“冲闯南沙群岛仙宾礁（菲称萨比纳礁）附近海域”，南部战区海军组织兵力跟踪监视。

尹刚批评美军行动侵犯中国主权权益，威胁海上安全，不利于地区和平稳定，应立即停止相关活动。

公开资料显示，查尔斯顿号2019年3月开始服役。这艘“独立级”濒海战斗舰是用于近海作战的轻型水面船只，主要用于水面作战、反潜和排雷。

据路透社报道，菲律宾军方发言人反驳解放军称，美军舰艇并未侵入中国领土，并指对于国际水域上的合法过境，任何国家都无权要求事先取得许可。

一个月前，中国海警船与菲律宾渔业局船9月18日在仙宾礁附近碰撞。双方事后各执一词，马尼拉指中国船只蓄意撞击；北京则反指菲船突然改变航向，横穿中国海警船船首。

香港亚洲研究中心主任彭念向《联合早报》分析，继水炮攻击之后，撞船目前也成为中菲海上对峙的常态化趋势，但双方博弈级别和烈度目前尚未改变。

彭念研判，美国此次更多是摆出盟友姿态为菲律宾站台。但中美元首深圳会晤不到一个月后就要登场，“无论是中国或美国，其实都不想在习特会前炒热南中国海问题”。

美军上一次在南中国海执行航行自由行动是去年8月，希金斯号驱逐舰当时驶入黄岩岛海域。

南京大学特聘教授、国际关系学院前院长朱锋受访时说，中美军舰本周在仙宾礁相遇尽管形式大于内容，但很大程度上反映美国继续采取挑衅立场，不承认、不认可中国在南中国海的岛礁和海洋权益。美方也在同时强调“美国是整个西太平洋最重要的域外力量，制衡中国崛起的战略决心不会有任何改变”。

为“动武轻取论”辩护 中国驻菲大使：勿断章取义

另据中国驻菲律宾大使馆消息，驻菲大使井泉星期一（19日）应约会见菲外长拉扎罗时提出严正交涉，敦促马尼拉避免断章取义，不要对他上周发表的“若动武可轻易取胜”言论过度解读和过度反应。

井泉上周四（15日）在马尼拉接受媒体访问时，驳斥菲防长指中国是“麻烦制造者”的言论。他当时批评这个说法“纯属无稽之谈”，并称如果中国要动武，“完全有可能轻易取胜，但我们不会使用武力，因为我们热爱和平”。

井泉周一再为自己这番言论辩护，称尽管有伤害马尼拉的能力，但北京不会用，“因为双方是朋友、是近邻，没必要”。

井泉指出，菲律宾近一个月在海上严重侵权挑衅至少10次、激增至以往两倍多，让中国看不到什么专业和克制。对于处理海上争议，中国一贯保持极大克制，但马尼拉也不能把北京的克制当成软弱，不能无边界、无底线地挑战中国的耐心。

朱锋认为，井泉的讲话旨在提醒菲律宾官民，尽管中菲在南中国海岛礁和领土争议没有进一步和解，马尼拉也不能持续拉拢域外国家进行战略对抗把中国逼急。“如果菲律宾继续采取一些攻击性的挑衅行动，也可能迫使中国不得不采取新的回击措施。”

他提醒，各方都不能忽视局势失控的风险，不仅是菲律宾政府利用反华情绪争取更多支持，“南中国海问题对中国国内也是煽动民族主义情绪很重要的根源性因素之一，中国政府也不可能面对菲律宾挑衅行动时完全克制”。

彭念则分析，目前中国外交纪律日益增强，外交人员已少有出格发言。井泉描述中菲军力悬殊是客观事实，却被菲律宾舆论解读为进攻性意图，相信井泉本人也始料未及，“这应该是个意外”。

面对目前中菲之间的敌对状态，彭念认为，中国外交人员和学者也要汲取教训，“即便描述的是客观事实，但涉及一些武力、威胁性字眼可能要慎重一点，避免被菲律宾炒作”。他提醒：“这个炒作实际上对中国是没有好处的”。