中国国务院总理李强说，中俄关系更加成熟坚韧，政治互信的根基越扎越牢。

据中新社报道，当地时间星期二（10月20日）晚，应俄罗斯总理米舒斯京邀请，李强乘包机抵达圣彼得堡普尔科沃机场，将举行中俄总理第31次定期会晤。

中国国务委员兼国务院秘书长吴政隆等陪同人员同机抵达。俄罗斯副总理切尔内申科和中国驻俄罗斯大使张汉晖等到机场迎接。

李强说，今年是中俄战略协作伙伴关系建立30周年、《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年。回望中俄携手走过的历程，两国共同探索出不结盟、不对抗、不针对第三方的相处之道，推动各领域合作不断向纵深迈进，树立了永久睦邻友好、全面战略协作、互利合作共赢的大国关系典范。

他说，特别是近年来，在中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京战略引领下，中俄关系更加成熟坚韧，政治互信的根基越扎越牢，互利合作的步伐越走越实，世代友好的纽带越拉越紧。

李强说，当前，世界百年变局加速演进。中俄元首今年两度会晤，为双边关系发展擘画了新蓝图。中方愿同俄方一道持续努力，促进两国合作朝着更深、更实、更具韧性的方向发展，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系结出新的丰硕果实，为两国人民带来更多福祉，也为世界和平发展注入宝贵的稳定性确定性。

李强是在结束对塔吉克斯坦的正式访问并出席上海合作组织成员国政府首脑（总理）理事会第25次会议后抵达圣彼得堡的。离开杜尚别时，塔吉克斯坦第一副总理霍利克佐达和中国驻塔吉克斯坦大使郭志军等到机场送行。