英国商贸大臣乔纳森·雷诺兹（Jonathan Reynolds）表示，他愿为赢得更多欧洲市场准入而讨论对中国电动汽车加征关税，但相关决定要基于本国需要而不是欧盟的要求。

据彭博社报道，英国政府面临与布鲁塞尔保持一致对中国进口汽车征收关税来换取加入“欧洲制造”采购计划的政治压力。首相伯纳姆曾多次要求加入该模式，而就协议取得进展是他下月出席英国-欧盟峰会之前的一个优先事项。

在星期二（10月20日）议会跨党派商业委员会的会议上，雷诺兹被问及是否会在11月20日的布鲁塞尔峰会上探讨共同应对中国补贴的贸易防御措施。

他说：“我当然愿意交流，也一直在与欧洲同事讨论我们共同面临的一系列问题以及我们要如何加以解决。”

当被直接问及英国是否被要求对中国电动汽车征收关税、以此换取欧洲制造政策下可信赖伙伴的地位时，雷诺兹表示，他正在密切评估英国在此问题上的立场。

“我希望与欧洲伙伴合作，因为我们面临着同样的压力，” 他说，“如果我们真的就贸易防御措施做出决定，那是因为我认为它符合英国的利益。”

中国此前已警告伦敦“三思而后行、切勿随欧起舞”。中国商务部周一称，如英国执意对中国电动汽车采取限制措施，中方将坚决反制，维护中国产业合法权益。