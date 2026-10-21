曾发表“中国崩溃论”的美国知名中国问题专家沈大伟（David Shambaugh），星期一（10月19日）获中国人民外交学会副会长耿爽接待。这是中国官方时隔11年再次公开接待沈大伟，被视为双方关系解冻的信号。

据“中国人民外交学会”微信公众号消息，耿爽星期一在外交学会会见美国乔治·华盛顿大学教授兼中国政策项目主任沈大伟，双方就中美关系交换意见。官方通报未披露会谈的具体内容。

73岁的沈大伟是美国知名中国问题专家，长期研究中国政治、外交及中美关系，曾与中国学术界保持密切往来，但2015年发表“中国崩溃论”文章后，与中国官方的关系急转直下。

沈大伟1979年中美建交后赴华留学，先后在南开大学、复旦大学学习汉语，并在北京大学国际政治系从事博士研究。他曾多次获邀到中共中央党校等机构演讲，也曾在美国国务院及国家安全委员会任职，长期参与美国对华政策研究。

但沈大伟2015年3月在美国《华尔街日报》发表题为《即将到来的中国崩溃》的评论文章，在中国引发强烈争议。

沈大伟后来解释，文章标题由《华尔街日报》编辑拟定，未能准确反映他的原意。他强调，自己并不认同“中国崩溃论”。

香港《明报》报道称，文章发表后，中国有关部门曾要求国内高校及智库不得邀请或接待沈大伟，他此后长达九年未获准进入中国。直到2024年，他才重新访问北京，并到访清华大学战略与安全研究中心。

今年5月美国总统特朗普访华后，沈大伟再次应邀赴北京，在中国智库全球化智库（CCG）发表演讲，与多国驻华外交官及中国国际关系学者交流。他当时透露，这是他11年来第二次访问北京。

《明报》指出，如今北京外交机构11年来首次公开接待沈大伟，意味着“崩溃”风波正式翻篇。

对于中美关系，沈大伟今年9月底在“中美聚焦”网站撰文指出，特朗普与中国国家主席习近平今年5月和9月的两次会晤，有助于稳定两国关系，但双方仍缺乏制度化沟通机制。即使领导人关系改善，也难以消除中美之间长期存在的结构性竞争。

沈大伟以房屋作比喻，指出两国领导人的良好个人关系构成“天花板”，双方达成的战略稳定框架构成“地板”，但要维持关系稳定，还需要作为“墙壁”的政府间沟通机制，以有效管控分歧。