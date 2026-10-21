巴西一家火鸡养殖场暴发新城疫后，一度暂停向最大禽产品买家中国出口所有禽产品。不过，巴西政府随后宣布，经谈判，中国的进口限制仅限于涉疫的圣卡塔琳娜州。

综合彭博社和路透社报道，巴西星期一（10月19日）证实，圣卡塔琳娜州新伊塔贝拉巴市一家商业火鸡养殖场发现新城疫。这是一种侵袭禽鸟、传染性极强的病毒性疾病。涉事养殖场已被封锁，禽鸟调运也已暂停。

据巴西动物蛋白协会（ABPA）介绍，根据两国卫生检疫协议，巴西须先暂停全国禽产品对华出口，待中国当局确定限制措施应适用于巴西全国、涉疫州全境，还是仅限于涉事养殖场周边地区。

巴西农业部星期二（20日）说，经巴西政府主导谈判，中国的限制措施仅限于圣卡塔琳娜州，避免了中国暂停从巴西全国进口禽产品。这一结果缓解了外界对贸易受更大范围冲击的担忧。

巴西是全球最大鸡肉出口国，圣卡塔琳娜州约占全国禽类总产量的15%。分析人士此前指出，中国限制措施的范围和持续时间，是评估巴西出口商所受影响的关键因素。不过，他们认为，此次疫情不太可能对巴西禽业造成持久损害。

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巴西上一次报告新城疫疫情是在2024年7月，疫情发生在与圣卡塔琳娜州相邻的南里奥格兰德州。此后，中国对南里奥格兰德州的禽产品禁运持续至2026年1月。

巴西农业部说：“农业部正与进口国的卫生检疫部门保持密切联系，提供有关疫情及已采取防控措施的技术信息，以确保信息透明，并推动有关安全恢复贸易的谈判。”