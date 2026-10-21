争取连任的国民党籍台北市长蒋万安坦言，随着选战进入白热化阶段，选情已与今年上半年大不相同，希望支持者意识到当前局势“非常危急”，积极动员投票。

综合台湾《联合报》《自由时报》和TVBS新闻网报道，蒋万安星期二（10月20日）接受年代电视政论节目《新闻面对面》主持人谢震武专访，回应台北市长选情及外界对其竞选策略的质疑。

谢震武在节目中指出，蒋万安原本被寄望凭借个人声势，带动国民党在新北市、高雄市等地的选情，但如今却面临自身连任压力，甚至从“一人拉全党”变成“全党救一人”，询问蒋万安是否认为整体选情不如预期。

蒋万安回应，随着选战白热化，局势确实变化很快，与今年4、5月的情况“完全不同”，感受到对手“全党针对他一人”，“这我们必须承认”。但他强调，对国民党各地候选人仍有信心，选举结果不到最后一刻都难以断定。

他指出，距离11月28日投票日仅剩39天，必须激发支持者的热情，并向选民清楚说明过去四年的施政成果。

蒋万安说，民进党对手沈伯洋对手也通过造势活动激发支持者热情，国民党也必须加强动员，希望支持者感受到当前选情“非常危急”。

面对主持人问及如何激发支持者热情时，蒋万安强调，中间选民首先关注的是政绩，其次是候选人的人品，相信市民只要检视过去四年台北市的变化，就能看见哪些改变是真正落实、具有感受的政绩，“我相信完全经得起检验”。

蒋万安近期接连接受媒体专访，被视为是在尝试突破原有支持群体、争取更多中间选民。他在节目中说，对于举行第二场市长选举辩论抱持开放态度，只要各方协调成功，便愿意参加。

但专访过程也出现尴尬场面。谢震武询问蒋万安，为何他自认施政成绩良好，却未能有效说服选民。蒋万安随后列举多项市政措施，谢震武听后当场质疑：“我在想，万安刚才回答的那些内容，跟我的题目有没有搭？”

相关片段在社交媒体引发讨论，部分网民质疑蒋万安未正面回应提问。