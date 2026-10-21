中国副总理丁薛祥和前国家副主席王岐山上周分别会见清华大学经济管理学院顾问委员会委员代表。

据清华新闻网报道，清华经管学院顾问委员会2026年会议在10月13日举行，共有26名委员出席。

丁薛祥当天下午在北京会见委员代表，重点围绕人工智能（AI）发展和治理进行交流。他说，AI是引领新一轮技术革命和产业变革的关键力量，要把这项塑造未来的技术发展好、运用好、治理好，更好造福全人类。

他也欢迎委员们支持和参与世界人工智能合作组织建设，促进共同繁荣、维护共同安全。

此外，清华经管学院顾问委员会名誉主席王岐山同日晚上在钓鱼台国宾馆会见并宴请委员代表。

根据新闻稿，顾问委员会特邀专家、十二届全国政协副主席、中国人民银行原行长周小川，顾问委员会特邀专家、原中国银监会主席刘明康，顾问委员会特邀专家、十四届全国人大常委会委员、财政经济委员会副主任委员郭树清，国务院副秘书长王志军，教育部副部长任友群，国务院研究室副主任肖炎舜，外交部部长助理赵志远，清华大学党委书记邱勇，校长、经管学院顾问委员会副主席李路明，原校长顾秉林，校务委员会副主任杨斌，外交部、教育部相关司局负责人，学校和经管学院相关负责人等一同参加会见。