中共中央台办、国务院台办主任宋涛会见美国智库代表团时，敦促美方坚持反对“台独”的立场，慎重处理台湾问题，并希望美方支持中国统一。

据国台办官网星期二（10月20日）发布的消息，宋涛当天在北京会见美国外交政策全国委员会（NCAFP）会长兼首席执行官埃利奥特（Susan M. Elliott）率领的代表团。

宋涛表示，中国国家主席习近平不久前对美国进行国事访问，引领中美建设性战略稳定关系取得新发展。习近平阐明北京在台湾问题上的原则立场，强调中方坚定维护国家统一和领土完整，敦促美方坚持反对“台独”的正确立场，慎重处理台湾问题。中美双方应共同落实好两国元首重要共识。

宋涛说，北京将促进两岸经济文化交流合作，深化各领域融合发展，坚决打击“台独”分裂势力，反对外部势力干涉，维护台海和平稳定。希望美方恪守一个中国原则，反对“台独”，支持中国统一。

根据中方发布的消息，美方代表团表示，美中两国保持密切沟通至关重要，两岸交流合作和融合发展有利于台海地区和平稳定。美国外交政策全国委员会将一如既往发挥桥梁作用，推动两岸关系和平发展，为促进美中建设性战略稳定关系作出努力。

代表团此前于星期一（10月19日）到访上海复旦大学美国研究中心，与中心主任吴心伯等中国学者座谈，就9月中美元首华盛顿会晤后的双边关系走向、台湾问题、美国中期选举及亚太局势等议题交换意见。

美国外交政策全国委员会成立于1974年，是总部位于纽约的非营利、无党派外交政策研究机构，长期推动中美及两岸非官方对话。

该委员会去年12月也曾派团访问中国大陆，先后到访上海和北京，随后转往台湾，与台湾总统赖清德、副总统萧美琴及立法院长韩国瑜等政界人士会面。

委员会今年1月发表的访问报告指出，尽管美国外交和安全政策正在发生重大变化，代表团去年12月在中国大陆、台湾、日本及韩国接触的人士，仍希望美国继续参与地区事务，但对美国未来应扮演的角色看法不一。