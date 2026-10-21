美国政府将微软前人工智能（AI）科学家陆奇创办的中国风投公司奇绩创坛列入制裁名单，指它为一家涉及谷歌AI商业机密窃取案的初创公司提供种子资金。奇绩创坛则否认曾投资涉事公司。

据彭博社报道，美国国务院星期一（10月19日）宣布，对上海智算科技公司实施制裁。公司创办人、谷歌前软件工程师丁林葳今年被裁定窃取谷歌AI商业机密罪名成立。

奇绩创坛及三家关联公司也因被指向智算提供种子资金而遭制裁。相关措施可能包括冻结这些实体在美国的资产，以及限制银行业务。

奇绩创坛星期二（20日）发表声明，否认曾投资智算，并称美国在实施制裁前未与公司进行任何沟通。公司也说，正与相关各方沟通，争取解除制裁，并期待通过“坦诚沟通”解决此事。

中国商务部同日回应说，美国污名化中国企业并实施制裁，严重损害中国企业合法权益，并敦促美国停止抹黑打压，尽快纠正错误做法，否则中国将采取必要措施予以回应。

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智算成立于2023年，开发了一个协助训练AI模型的软件平台。美国国务院称，丁林葳代表智算申请加入奇绩创坛的创业孵化项目时，曾着重宣扬自己对谷歌技术的了解。美国国务院说，此次制裁依据的是2023年初颁布的一项旨在遏制窃取美国商业机密的法律。

美国司法部今年1月在丁林葳被定罪后表示，他在谷歌任职期间，曾秘密与两家中国AI公司建立关联。他涉嫌将逾2000页商业机密转存至个人云端账户，并在2023年12月辞职前不到两周，将文件下载到自己的电脑。

丁林葳的律师当时辩称，相关文件不符合法律对商业机密的定义，检方也未能证明他有意利用这些文件为自己的公司或中国谋利。丁林葳今年9月被判监禁一年。

陆奇曾任微软高管，2017年获百度延揽，领导这家中国搜索引擎巨头的AI业务，但一年后便以个人原因为由离职。2018年，应时任Y Combinator总裁奥尔特曼邀请，陆奇加入这家美国创业孵化机构，协助创立YC中国。

Y Combinator一年后放弃在中国扩张，陆奇及团队则以奇绩创坛的品牌继续运营。此后，奇绩创坛投资了多家备受看好的中国初创公司，包括AI推理平台硅基流动和机器人制造商智元机器人。这两家公司均考虑赴香港上市。