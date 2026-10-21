美国电动车制造商特斯拉展示具备短暂腾空能力的新款跑车后，中国官媒发文指出，不必因特斯拉的新技术展示而妄自菲薄，也不应轻视其他企业的技术探索，呼吁以开放、理性的心态看待汽车产业竞争。

《人民日报》旗下“人民锐评”微信公众号星期三（10月21日）发表题为《特斯拉“能飞”，我们就被甩开了？》的文章指出，特斯拉推出“会飞的汽车”后，有人惊呼“我们被甩开了”，也有人嗤之以鼻，称其不过是“蹦高的大号玩具”。文章认为，这两种判断都过于极端、武断。

特斯拉上星期四（15日）在美国得克萨斯州展示新一代Roadster跑车，利用冷气推进系统实现短暂腾空和空中翻转。公司计划2028年开始量产，但车辆能否符合安全法规，以及实际应用场景等问题仍有待解决。

评论认为，特斯拉这次“飞行”确实炫酷，但“比起一款能日常开的车，它更像一场漂亮的概念秀”。中国汽车产业则已在速度、充电和智能驾驶等领域取得突破，“切莫一看见新鲜演示，就全盘否定中国新能源汽车攒下的家底”。

文章以比亚迪、宁德时代及华为等企业为例，指出中国汽车产业已形成多维度的创新能力。根据文章引述的数据，中国汽车专利公开量占全球比重达35.6%。

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但文章也强调，不能因为中国汽车产业已取得成绩而目中无人。即使一项新技术距离实际应用仍有一段距离，也有其探索价值，能开拓未来出行的可能性。“切忌陷入‘二极管’思维，要么捧上神坛，要么一踩到底。”

文章回顾，特斯拉过去在上海设厂，产生了推动中国车企加快创新的“鲇鱼效应”。如今，中国汽车产业在电动化、智能化领域弯道超车，但更不能把别人的探索贬为无用、不屑一顾。

文章指出，中国从汽车大国迈向汽车强国，不需要在每个领域都领先，而应怀有包容平视心态。特斯拉这场发布会后，蔚来创始人李斌、小鹏董事长何小鹏主动给予正面评价并展开理性讨论，正是行业应有的姿态。