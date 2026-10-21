针对台湾执政党民进党台北市长参选人沈伯洋父亲沈土城担任负责人的公司被实施惩戒，中国大陆国台办星期三（10月21日）表示，绝不姑息破坏两岸关系和平发展、阻碍两岸交流合作的“台独”顽固分子及其关联企业。

距离台湾地方选举只剩一个半月，香港《大公报》 10月13日报道，沈土城名下的兆亿公司去年6月被大陆惩戒后，改以VWAY名义与大陆企业交易。报道指，VWAY去年6月至今年3月有39笔交易，金额约68.98万美元（约88.17万新元），并指沈土城曾以VWAY名义报关、装船后，再通过更换提单资料改回兆亿公司名义。

沈伯洋当晚在脸书质疑消息来源和发布时间，并说选举可以竞争，政治人物也应接受检验，但讨论应建立在事实之上，不应让未经查证的标签取代真正值得讨论的问题。

大陆国台办发言人陈斌华10月14日在例行记者会上宣布，大陆方面决不允许“台独”顽固分子关联企业在大陆谋利，决定对VWAY公司实施惩戒，采取禁止其与大陆组织、企业、个人进行任何交易、合作等必要措施。

他还说，大陆对沈伯洋关联企业的查处“以事实为依据，以法律为准绳”，相关媒体已尽查证责任；沈伯洋应自证清白，向台湾社会交代。

沈伯洋竞选办公室事后回应，台北市长由台北市民选出，大陆国台办应清楚，“这种方式不会得到台湾人民与台北市民的信任”，并称相信国民党籍的现任台北市长蒋万安也持相同看法。

台湾陆委会则回应指，大陆在选战期间配合特定舆论操作，对特定阵营和参选人贴标签、搞经济施压，是干扰民主选举的恶劣作为。

大陆国台办发言人张晗星期三在例行新闻发布会上指出，2025年6月，国台办宣布对“台独”顽固分子沈伯洋之父沈土城担任负责人的兆亿公司实施制裁后，沈土城改以其名下另一家公司VWAY名义，继续从大陆购买商品卖到外国，从中赚取差价。

张晗说，有关事实清楚、证据确凿。沈伯洋百般狡辩、混淆视听，试图转移焦点，充分暴露其心虚胆寒、人格卑劣。

她强调，大陆依法保护台湾民众正当合法权益，但绝不姑息破坏两岸关系和平发展、阻碍两岸交流合作的台独顽固分子及其关联企业。“民进党当局与台独顽固分子沆瀣一气、狼狈为奸，借机攻击抹黑大陆、谋取政治私利，令人不齿。”