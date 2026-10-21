中国电池巨头宁德时代第三季度盈利增长不及预期，股价星期三（10月21日）在深圳市场大跌逾10%。分析师警告，随着中国恢复征收电池消费税，并逐步取消出口退税优惠，宁德时代及其他电池制造商的利润率可能进一步承压。

截至星期三早上11时，宁德时代在深圳上市的股价跌逾10%，在香港市场的跌幅也接近10%。

宁德时代星期二（20日）公布的业绩显示，第三季度净利润同比增长14.5%，至212.46亿元（人民币，下同，40.6亿新元），低于市场预期。尽管营收同比增长58.6%，但受成本上涨、出口退税率下调等因素影响，公司利润率受到挤压。

彭博社报道，花旗集团、杰富瑞和摩根士丹利的分析师警告，市场可能因此下调对宁德时代的盈利预测。

花旗分析师在报告中写道：“我们认为，这些业绩表现也对其他二线电池企业释放了负面信号，因为如果连宁德时代都无法将消费税成本完全转嫁给客户，其他企业恐怕也难以做到。”

中国《证券时报》报道，针对部分投资者对明年新能源行业需求的担忧，宁德时代回应称，2027年行业需求“依旧可以期待”。尽管中国乘用车整体销量有所下降，但电动化率及单车电池搭载量持续提高，推动动力电池需求增速实现正增长；欧洲的电动化趋势具有连续性，不断有竞争力的新车型推出；其他市场的电动化潜力也“可能被市场低估”。

宁德时代强调，全球动力及储能电池市场需求“可能没有市场预期的那么悲观”，仍有不错的增长潜力。

彭博社指出，宁德时代在深圳上市的股价自今年5月高点以来已近乎腰斩，反映投资者对行业竞争及利润率的担忧。部分汽车制造商近年来逐步将电池订单分散至规模较小的供应商，以降低对宁德时代的依赖。这股被称为“去宁德时代化”的趋势，也加剧了市场对公司盈利前景的忧虑。

与此同时，北京正通过调整税收政策，遏制电池行业产能过剩及过度竞争。中国政府今年7月宣布，结束锂离子电池实施长达10年的消费税豁免政策，从9月起征收2%的消费税，并计划明年9月将税率提高至4%。

中国也从今年4月起，将部分电池产品的出口增值税退税率由9%下调至6%，并计划从2027年1月起取消相关退税。

摩根士丹利分析师指出，尽管宁德时代的产品仍享有品质溢价，但储能市场持续的价格竞争“可能对单位产品利润率构成压力”。分析师预计，公司盈利能力有望恢复，但复苏幅度将越来越取决于产品组合及市场竞争的激烈程度。