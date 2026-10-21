中国大陆国台办指责台湾民进党政府出于政治目的，拒绝大陆演员张凌赫赴台交流的申请，罔顾台湾民众、尤其是青年的意愿。

大陆国台办发言人张晗星期三（10月21日）在例行新闻发布会上，被问及张凌赫申请赴台举办观众见面会等交流活动遭拒一事时说，大陆演艺人员赴台开展文化交流，是两岸民众乐见并期盼的民间往来，有利于增进相互了解。

张晗批评，民进党政府拒绝有关大陆演艺人员赴台交流，有损两岸文化交流，也与广大台湾民众的意愿背道而驰。她也敦促民进党政府摒弃政治操弄，取消不合理限制，为两岸文化交流提供便利。

中国大陆古装爱情剧《逐玉》今年上半年在台湾走红，男主角张凌赫也大受欢迎。国台办4月曾说，乐见大陆艺人赴台交流。

张凌赫6月现身海峡论坛时，喊话更多台湾民众跨越海峡到大陆走一走看一看，在接受媒体访问时也称想亲自造访台湾、看看日月潭。陆委会发言人梁文杰随后回应说 ，这件事背后有大陆国台办操办，动机“已经不再那么单纯”。但他也强调，若张凌赫未来申请赴台，政府仍将依现行规定进行审查。