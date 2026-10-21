台湾国防部通报，中国大陆解放军星期二（10月20日）在台海周边展开联合战备警巡及远海长航行动，期间出动多型军机及军舰。台湾国安局警告，尽管解放军今年以来在台海周边的军事活动有所减少，但海警船及海洋调查船的灰色地带行动持续增加。

台湾国防部星期三（10月21日）在官网通报，从星期二上午6时至星期三上午6时，共侦获29架次大陆军机、六艘军舰及九艘公务船在台海周边活动。

其中，23架次大陆军机越过台海中线，进入台湾北部、中部、西南及东部周边空域。台军称，已运用军机、军舰及岸置导弹系统严密监控和应处。

台湾国防部此前通报，解放军星期二出动歼-10、歼-11、歼-16、歼轰-7、轰-6轰炸机及空警-500预警机等多型军机，配合军舰展开联合战备警巡和远海长航行动。

台湾《联合报》报道，台湾国安局将在星期四（10月22日）向立法院外交及国防委员会提交的书面报告指出，今年1月至9月，大陆军机在台海周边活动逾1450架次，并配合军舰执行28次联合战备警巡。

相比之下，去年同期大陆军机活动超过3000架次，执行31次联合战备警巡。报告认为，虽然解放军整体战训力度下降，但仍借由其他演训试探台军的应对能力，并在台湾今年举行“汉光42号”演习期间派遣海空兵力，搜集台军战力情报。

国安局也警告，大陆正持续提升在台海周边的海上灰色地带行动力度。今年6月以来，北京以反制日本和菲律宾启动海域划界谈判为由，将海警船等公务船的“执法巡航”范围扩大至台湾东部海域及西太平洋，并配合舆论宣传，试图营造对相关海域拥有管辖权的印象。

报告指出，大陆海洋调查船也持续在台湾邻接区外开展水下探测活动，再由官媒以海洋环境调查、渔业资源开发等名义宣传，尝试合理化行动。