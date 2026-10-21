咖啡连锁巨头星巴克将从星期四（10月22日）起在中国门店推行“消费入座”，并摆放相关提示牌。

澎湃新闻星期三（21日）从星巴克中国获悉上述消息。星巴克也将为店员提供统一的服务指引和必要支持，要求以友善方式与顾客沟通，妥善处理顾客的合理临时需求及特殊情况。遇到孕妇、行动不便者等需要帮助的顾客，店员将优先提供协助。

此前，网传图片显示，一张题为《星巴克“第三空间”倡议》的门店海报旁，摆放着尚未拆封、印有“星巴克营业空间，请消费入座”的提示牌。

海报称，星巴克门店是消费服务空间，呼吁合理使用座位和公共区域，让每位消费者都能拥有座位；同时倡议控制交谈音量、尊重他人，共同维护安静友好的环境。

北京石景山区一家星巴克门店员工此前说，这项措施主要是建议顾客消费后入座，以减少未点单者大声交谈等情况对其他顾客的影响。另有店员说，若顾客久坐，会主动询问是否需要点单，但不会硬性要求消费。

“第三空间”是星巴克创始人舒尔茨提出的概念，指家庭和办公室之外的社交空间。星巴克2024年曾回应无消费久坐争议，称顾客无论是否消费都可入座，不存在中国全国统一的劝离政策。