距离台湾地方选举只剩不到40天，寻求连任的台北市长蒋万安星期三（10月21日）承诺如若再度当选一定会将未来四年的任期做完，强调成果会比第一任更好，意味着承诺2028年不代表在野的国民党参选台湾总统。

据联合新闻网、TVBS新闻等报道，蒋万安星期二（20日）在政论节目《新闻面对面》中受访时，因频频避谈是否会在连任台北市长后做好做满、2028年“卢蒋配”（台中市长卢秀燕配蒋万安，代表国民党参选台湾正副总统）等议题，被多位媒体人接连拷问。

蒋万安星期三在台北议会受访时则一改先前模糊应对态度，直接松口给出明确答案，承诺：“我一定会将接下来四年的任期做完，而且不只是做完，一定会比我第一任四年还要做得更好。”

亲绿台北市信民两岸研究协会（简称信民协会）星期二发布最新民调显示，民进党参选人沈伯洋的支持度为50.3%，领先寻求连任的国民党参选人蒋万安17个百分点。

蒋万安星期二接受年代电视政论节目《新闻面对面》主持人谢震武专访，回应台北市长选情及外界对其竞选策略的质疑，坦言随着选战进入白热化阶段，选情已与今年上半年大不相同，希望支持者意识到当前局势“非常危急”，积极动员投票。

蒋万安星期三指出，此次选举民进党从总统赖清德、行政院长桌荣泰，到民进党基层全面动员，重兵集结在台北市。他并再度呼吁所有支持者，如果肯定这四年来台北的努力，就一定要帮忙催票、拉票、顾票，并在11月28日站出来，帮国民党发声。