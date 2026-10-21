中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇履新，并已从华盛顿返北京出任外交部新闻司副司长。

明报新闻网星期三（10月21日）报道，中国外交部官网更新“职务机构”栏目，显示刘鹏宇已任外交部新闻司副司长。

中国外交部新闻司司长为毛宁，副司长共五人，分别是：林剑、郭嘉昆、钱进、陈亚欧（女）、刘鹏宇。

公开资料显示，刘鹏宇曾任中国驻美国大使馆公使衔参赞、发言人、新闻和公共外交处负责人。

任驻美使馆发言人期间，刘鹏宇多次就中美关系、美对台军售、经贸政策及网络安全议题对外阐明中国立场。

拜登政府2021年12月宣布外交抵制隔年举行的北京冬奥会，不会派出美国官方代表团出席。刘鹏宇当时批评美国此举是政治操弄，严重有违奥林匹克宪章精神，并强调从来没有向美国政客发出邀请，美国政客来或不来，对北京冬奥会的举办不会有任何影响。

美国总统特朗普今年5月访华，曾遭中国制裁的美国国务卿鲁比奥随团同行。刘鹏宇当时说，中国不会阻止鲁比奥入境中国，并称有关制裁针对的是他担任参议员期间的涉华言行。

另一方面，钱进去年5月任中国外交部新闻司副司长，此前曾任中国驻纽约总领馆副总领事。陈亚欧今年2月任副司长，此前曾任驻日内瓦代表团发言人、驻喀麦隆大使馆公使衔参赞。