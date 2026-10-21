一名赴台湾大学交换的中国大陆学生，因发布借位“捏头”台湾总统赖清德的视频，并配上“反对台独”“两岸统一”等文字，遭台湾驱逐出境。中国大陆国台办批评，民进党政府借题发挥、侵害在台陆生权益，暴露标榜言论自由的虚伪与“双标”。

国台办发言人张晗星期三（10月21日）在例行新闻发布会上说，对于青年学子的个人表达，民进党政府如临大敌、上纲上线，并运用行政手段打压，大搞“绿色恐怖”，在两岸交流中制造“寒蝉效应”。

她指出，坚决反对民进党政府借题发挥，肆意侵害在台陆生权益，在两岸交流中制造“寒蝉效应”，并称“我们一贯支持两岸青年交流往来，欢迎台湾青年来大陆学习、交流”。

张晗还说，民进党政府肆意打压大陆学子、挑拨两岸民众感情的恶行，不可避免会对大陆学生及家长赴台学习的意愿产生负面影响。

赖清德上周在台大出席活动时，涉事学生利用角度错位，拍摄用手捏住赖清德头部的画面，并在个人账号发布，配文“小小赖清德拿下”“反对台独分裂行径”“两岸统一是历史必然”等，引发台湾网民不满，要求将他驱逐出境。台湾陆委会也接获相关检举。

台湾移民署随后指出，视频标注主张消灭“中华民国主权”的文字，涉事学生的不当行为违背对等尊严原则并引发社会纷扰，因此依法撤销他的入境许可，作出驱逐出境处分，五年内不予许可赴台申请。