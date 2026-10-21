中国呼吁下个月在土耳其举行的联合国气候变化大会（COP31），不仅要讨论发达国家减排力度及资金支持不足的“老问题”，也应关注单边主义和贸易保护主义冲击全球气候行动的“新挑战”。

第31届联合国气候变化大会将于11月9日至20日在土耳其安塔利亚举行。中国生态环境部副部长李高将担任中国代表团团长，率领生态环境部、外交部等多个部门及机构代表参与谈判。

综合央视新闻和澎湃新闻报道，李高星期三（10月21日）在国务院新闻办公室记者会上说，目前全球气候治理的重心已从规则谈判转向行动落实，中国支持COP31聚焦“落实”，深入讨论发达国家减排力度与资金支持不足的“老问题”和单边主义、保护主义损害应对气候变化集体努力的“新挑战”。

他提出，要巩固团结合作应对气候变化的政治共识，坚持多边主义、遵循《公约》及其《巴黎协定》的目标和“共同但有区别的责任”原则，向国际社会发出全球绿色低碳转型不可逆转的明确政治信号；要推动关于公正转型的国际机制落地，帮助各国特别是发展中国家解决转型中的困难，助力缩小南北差距。

李高强调，大会也应推动建立开放便利的国际贸易体系，促进绿色低碳产业和技术自由流动，协助各国尤其是发展中国家落实减排承诺。

路透社指出，中国是全球最大的太阳能板、风力涡轮机、电池及电动车生产国，但随着中国清洁能源产业快速发展，欧美国家日益担忧中国产品对本土产业的竞争冲击。

目前，美国已对中国太阳能产品及电动车征收高额关税，欧盟也对中国电动车加征关税，并对部分中国清洁能源企业展开贸易调查。

除了贸易保护主义，李高也呼吁COP31推动气候资金问题取得实质进展，包括讨论如何落实到2035年每年为发展中国家筹集3000亿美元（约3870亿新元）气候资金，以及将气候适应资金规模提高至三倍。

对于COP31主席国土耳其提出到2035年将全球电气化率提高至35%的倡议，李高说，提高电气化水平符合中国推动能源绿色转型的政策方向，但各国对倡议内容仍有不同意见。

他建议主席国进一步充分听取各方面的意见，充分考虑各国的国情差异，寻求最大公约数，争取最广泛支持。