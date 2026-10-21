管理咨询公司埃森哲（Accenture）的一份报告显示，仅有3%的香港企业将人工智能（AI）融入营运策略。

综合明报财经网和信报新闻网报道，埃森哲星期三（10月21日）发布《2026香港AI指数-成就企业AI优势》报告。

调查显示，有71%受访者称正部署AI应用，但仍未达到企业级规模；仅有3%受访者称已将AI整合到公司策略、营运及价值创造层面。

受访香港企业管理层预期，未来18个月内，规模化应用生成式AI有望带动生产力及收入分别提升15%和14%，同时令营运成本降低11%。然而，港企的AI发展雄心与落地成效之间仍有明显落差，目前仅12%的策略性生成式Al项目真正达到规模化应用。

埃森哲全球副总裁、大中华区主席朱虹说，要全面应用AI，必须跳出单一技术项目框架，从整体企业转型的角度作系统性规划。企业管理层需要订立清晰的策略，员工也要广泛参与，同时全面提升技术基础、业务流程、组织架构及管治机制。

埃森哲大中华区香港地区总裁哈亿辉说，香港具备推动AI增长的有利条件，企业应在试点项目的基础上，尽快将AI融入到企业整个营运流程，以应对劳动力减少、生产力增长放缓等挑战。

埃森哲的这项调查于今年3月至4月期间，研究访问了150位香港企业的最高管理层及高级管理人员，受访企业涵盖银行、保险、消费品与服务、公用事业、零售与旅游、公共服务、通讯、媒体和工业等九大行业。