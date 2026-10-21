中国官方举行《清代中国：边疆、民族与文化》新书发布会暨清代边疆研究学术研讨会，中国社会科学出版社中共党委书记、社长季为民在会上说，这本书的出版价值在于“批驳新清史的伪史谬论”。

据中国社会科学网消息，《清代中国：边疆、民族与文化》新书发布会暨清代边疆研究学术研讨会星期一（10月19日）在北京召开。中国社会科学院副院长、中共党组成员赵芮出席并讲话。

赵芮称，清史研究实证现代中国疆域形成的历史过程，在铸牢中华民族共同体意识工作中具有不可替代的特殊重要价值；要持续深化构建中国自主的清史知识体系，提升中国清史研究的国际传播力、影响力与对话能力，大力推进成果大众化转化与常态化普及，“夯实正确的清史认知”。

赵芮说，《清代中国：边疆、民族与文化》以清代边疆治理与民族交往交流交融为切入点，力图在长时段的历史脉络中呈现中华民族共同体形成与发展的内在逻辑。编写此书使历史研究的成果能够走出书斋，“服务于当下铸牢中华民族共同体意识的伟大实践”。

官方介绍，《清代中国：边疆、民族与文化》一书得出的主要认识是：“大一统是中国历史最鲜明的底色，有清一代将大一统传统推向新高度，奠定了现代中国疆域的基本格局。边疆治理是巩固国家统一的重要支撑，清代采取了一系列卓有成效的措施维护国家统一，使边疆治理达到历史新高峰。民族交往交流交融与国家统一相辅相成，清代各民族在国家认同、中华文化认同持续增强中开创出你中有我、我中有你新格局。”

季为民在介绍新书出版情况时称：“《清代中国：边疆、民族与文化》一书的出版价值，不仅在于批驳新清史的伪史谬论，更在于以正面研究回答重要问题，以历史事实深化整体认识，为清史、边疆史和民族史研究提供扎实支撑，也为广大读者理解清代中国提供系统的知识体系。”

中共中央统战部新媒体账号“统战新语”8月曾转发官媒文章《“新清史”，为什么该打？》称，发源美国学界的“新清史”在中国内外学界与舆论场中扩散，将清朝与中国割裂，将族群认同与国家认同分离，“严重侵蚀着中华民族共同体的历史根基”。

清朝在汉人政权明朝之后主宰中原，是中国历史上最后一个封建王朝，由满族人1644年入山海关创立，1911年辛亥革命爆发后灭亡。

在中国推动改革开放的1990年代，美国汉学界兴起“新清史”研究风潮。西方学者研究清朝历史重视汉语以外的档案，强调清朝的满洲元素有别于中原王朝的朝代特征，认为清朝不是过去中国的改朝换代，甚至认为清朝不等于中国，中国只是清帝国的一部分。

新清史的观点对“大一统”“中国认同”“汉化”等观点构成挑战，清史在中国开始成为敏感议题。在此背景下，中共2002年启动编撰的大型史书《清史》，迟迟未出版。

与此同时，被贴上“皇汉”“明粉”等标签的汉民族主义者，近年在中国渐成规模。有悖于官方“多民族大一统”的民族叙事，他们推崇中国最后一个汉人王朝明朝，不满满人推翻明朝后建立的清朝，兴起“悼明”之风。