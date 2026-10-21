争取连任的国民党籍台北市长蒋万安将于下星期一（10月26日）举行竞选总部成立大会，国民党多名重量级政治人物预计到场站台。

综合台湾《联合报》和TVBS新闻网报道，蒋万安竞选办公室星期三（10月21日）宣布，竞选总部成立大会将于26日下午2时在台北市敦化国中举行，主打“台北安可，非你不可！”的竞选口号。

当天，担任蒋万安竞选总部主任委员的台中市长卢秀燕、新北市长侯友宜，以及台湾立法院长韩国瑜将共同站台，重现国民党“燕子、汉子、秃子”三人合体的场面。

此外，桃园市长张善政、基隆市长谢国梁、新竹市长高虹安，以及国民党新北市长候选人李四川、宜兰县长候选人吴宗宪也将出席。

蒋万安竞选办公室也预告，届时还有三名神秘嘉宾到场，但目前公布的名单未包括国民党主席郑丽文。

蒋万安竞选办公室说，过去四年，蒋万安推动台北大巨蛋启用、争取英伟达总部落脚北投士林科技园区，以及推进捷运建设等施政计划，呼吁支持者以行动支持市政进步和良善的政治环境。

台湾知名主持人蔡康永此前已确认，将以宾客身份出席蒋万安的竞选总部成立大会。他10月15日在社媒平台Threads发文表示，将到场观摩，但不会上台参与表演，并称当天将穿黑色西装出席，以示重视。

台湾九合一地方选举将于11月28日举行。蒋万安星期二接受年代电视政论节目《新闻面对面》主持人谢震武专访时坦言，随着选战进入白热化阶段，选情已与今年上半年大不相同，希望支持者意识到当前局势“非常危急”，积极动员投票。

台北市信民两岸研究协会星期二公布的最新民调显示，沈伯洋支持度为50.3%，领先蒋万安的33.3%，差距达17个百分点。这是本届选战以来，公开民调首次出现沈伯洋支持度领先蒋万安的情况。

但这份民调的受访者中，泛绿支持者占42.2%，泛蓝支持者占26.6%，样本政治倾向结构引发质疑。TVBS本月上旬公布的另一份民调则显示，蒋万安以49%的支持度领先沈伯洋的41%。