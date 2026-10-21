台湾通报中国大陆海警船近期两度接近东沙群岛后，中国大陆国台办说，相关执法巡查是依法履职，旨在保障正常航行和作业秩序，切实维护两岸民众合法正当权益和生命财产安全。

国台办发言人张晗星期三（10月21日）在新闻发布会上说，北京对包括东沙群岛在内的南中国海诸岛及其附近海域拥有“无可争辩的主权”。

张晗还批评，民进党政府顽固坚持“台独”分裂立场，是导致台海紧张动荡、台湾民众利益受损的“祸根乱源”。

台湾官方通报，自上星期天（18日）以来，大陆海警船已两度接近东沙群岛，并指责北京的行为具有挑衅性。

此外，中国军方几乎每天都在台湾周边活动。北京动用海警开展执法巡逻、试图宣示管辖权的做法，也令台北日益担忧。

据路透社报道，台湾陆委会主委邱垂正星期二（20日）晚在台北一场论坛上说，北京正试图将台湾问题“内政化”，以“制造对台湾周边海域及离岛拥有实际管辖权的假象”。

他还说：“我们研判，北京的对台政策将转向更具进攻性、挑衅性的‘未统一、先管辖’策略。”

今年10月初，台湾海巡舰艇近日在东沙岛附近，用高压水炮驱离中国大陆渔船。国台办此前指责民进党政府以危险方式粗暴对待大陆船舶，恶意挑动两岸对立对抗，并警告须承担由此引发的一切后果。