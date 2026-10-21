“十五五”期间，中国将建设一批专精特新赋能中心，为中小企业技术创新赋能。

据新华社报道，中国工业和信息化部星期三（10月21日）公布通知，提出“十五五”期间，在全国范围内建设一批专精特新赋能中心，形成覆盖重点领域、辐射全国的专精特新赋能网络，推动中小企业专精特新发展质量明显提升、专精特新“小巨人”企业持续涌现。

专精特新赋能中心定位为聚焦细分领域，以全流程技术创新服务为重点，赋能中小企业专精特新发展的技术创新服务机构。通知明确，可采取新建或整合优化现有机构方式推进建设，不对现有机构直接简单挂牌，防止“重挂牌、轻实效”。

通知要求，专精特新赋能中心建设要聚焦需求，瞄准企业真实技术痛点与创新短板；聚焦技术创新硬服务，组建专业化团队，成为中小企业专精特新发展可依赖的“创新合伙人”，提供全链条、高能级、专业化创新服务；充分整合利用已有创新资源，推动创新要素向企业精准流动、高效配置，构建“政产学研用金”协同创新格局。

通知还提出，专精特新赋能中心建设实行“以省为主、部省共建”模式，充分发挥地方主动性和创造性；设立专精特新中小企业主导的技术委员会，提出需求内容，统筹资源遴选、评估服务成效；探索推行“公益性+市场化”双轮驱动运营模式。