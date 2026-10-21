日本据报因稀土供应紧张，向美国寻求协助，劝说中国放宽出口管制。中国外交部回应称，中方依法依规对日本实施出口管制，目的是制止日本“再军事化”和拥核企图。

中国外交部发言人毛宁星期三（10月21日）在例行记者会上，被问及日本稀土钇库存仅够支撑数月、已请求美国协助劝说北京放宽出口限制时，作出上述回应。

毛宁说：“中方依法依规对日本实施出口管制，目的是制止日本‘再军事化’和拥核企图。”她也强调，中方维护关键矿产全球产供链稳定与安全的立场没有变化，各方都有责任为此发挥建设性作用。

英国《金融时报》星期二（20日）引述知情人士报道，日本的钇库存可能在数月内耗尽。除非中国放宽出口限制，或日本找到替代供应来源，否则日本最快可能在今年底面临钇供应短缺，冲击汽车、航空及半导体制造业。

钇是一种稀土金属，其化合物广泛应用于喷气发动机的耐高温防护涂层及半导体制造设备等领域。中国是全球主要钇供应国，相关出口限制已引发日本产业界对供应中断的担忧。

路透社引述中国海关数据显示，中国9月仅向日本出口四公吨氧化钇，连续第九个月维持极低出口水平。今年1月至9月，中国对日氧化钇出口总量仅18公吨，较去年同期的888公吨骤降98%。

其他受管制的稀土产品出口也持续低迷。中国9月对日本的镝和铽出口量微乎其微。不过，中国对日稀土磁铁出口整体保持稳定，今年前九个月出口约1564公吨，同比仅下降4%。

《金融时报》引述知情人士透露，日本已向美国政府及多家大型美国企业寻求协助，希望华盛顿向北京施压，放宽稀土出口限制。由于美国国防制造商也依赖含钇的日本零部件，日本的供应短缺可能进一步影响美国相关产业。

香港《南华早报》10月8日曾引述消息称，美国总统特朗普上月与中国国家主席习近平在华盛顿会晤时，敦促北京撤销对日出口限制，并推动习近平与日本首相高市早苗会谈。

知情人士透露，特朗普认为，中国的出口限制已冲击依赖日本供应商的美国产业，间接违反中美去年10月在釜山达成的贸易休战协议。但习近平据报对此反应并不积极，认为中日争端应与中美关系分开处理。

中国去年4月开始对钇等多种稀土实施出口管制，今年1月进一步收紧对日本的两用物项出口限制，禁止向日本军事用户出口两用物项，并禁止相关物项用于日本军事用途，以及其他有助于提升日本军事实力的最终用户和用途。