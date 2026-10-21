美国中期选举将至，民主党夺回众议院、甚至参议院的可能性正在增大。彭博社分析，美国国会控制权一旦易手，尽管对华立场可能更趋强硬，但不代表白宫的路线会同步转向。

美国2026年中期选举定于11月3日举行。此次选举将全面改选众议院全部435个席位、参议院35个席位（含两场特别选举），以及39个州和领地的州长与多个地方公职。

美国总统所属政党历来容易在中期选举中失利，而现任共和党籍总统特朗普低迷的支持率更加大了民主党夺回众议院、甚至参议院的可能。彭博社星期三（10月21日）指出，美国国会控制权一旦易手，不仅将改变华盛顿的政治力量对比，也可能影响特朗普剩余两年任期的施政空间。

彭博经济研究预期，若民主党控制众议院，特朗普可能受到更多调查和立法掣肘。若民主党再翻转参议院，特朗普推进重要行政和司法提名的能力将明显受限。但国会易手并不意味着特朗普的政策都会被迫转向。

佛罗里达大学选举实验室（University of Florida Election Lab）数据显示，在追踪提前投票选民党派登记信息的24个州，民主党选民投出了全部选票的48.7%，共和党选民的投票占比只有28.9%

RealClearPolitics从9月28至10月19日、汇总16项民调平均结果显示，泛化国会投票中民主党的支持率在50.8%，共和党为42.5%。这一结果主要反映全国整体党派投票倾向。

道富环球投资管理（State Street Global Advisors）首席宏观政策策略师恒托（Elliot Hentov）撰文指出，民主党可能在众议院取得2018年以来最大的优势。他认为，参议院最终可能取决于密歇根、缅因、得克萨斯和阿拉斯加的选举结果

民主党重掌国会对于美国对华政策的影响？彭博社指出，美国外交事务由总统主导，对华立场及台海政策也不例外。不过国会会对行政部门提出的对台军售计划进行审查。此外，包括驻华大使在内，特朗普提名的重要官员也需经参议院确认。

今年5月参议院两党议员就已经敦促特朗普推进140亿美元（178.9亿新元）对台军售。中国人民对外友好协会原秘书长卞庆祖撰文指出，选后对中国强硬的国会将发起更多对华调查，推动更多对抗性涉华法案。他认为，民主党控制的国会还可能倒逼白宫在台湾和新疆等问题上走得更远，使中美关系从“寻求稳定”转向“再次波动”。

台海局势在2022年曾出现大的动荡，当时加州民主党人、时任众议长佩洛西访问台湾，引发解放军进行围台军演和导弹试射。

不过，即使国会在对华立场上更趋强硬，也不代表白宫的路线会同步转向。布鲁金斯学会约翰·桑顿中国中心主任何瑞恩（Ryan Hass）等研判，特朗普在推行外交政策时一向很少顾及国会，未来两年也没有重要立法议程可被国会用作对华政策的筹码。

至于贸易与关税，彭博经济研究认为，民主党即使掌控国会也无法遏制特朗普的关税措施。

最高法院今年2月推翻特朗普依据《国际紧急经济权力法》大范围加征的关税后，当前关税所依托的是国会此前授予行政部门的权力；特朗普政府也已借此重新搭建起大部分关税体系。尽管民主党可以立法收回这些权力，但若无共和党人的支持，特朗普手中的否决权仍是一道障碍。

彭博行业研究分析师弗鲁姆（Holly Froum）认为，无论中期选举后共和党是否掌控国会，特朗普很可能会继续利用现有的关税授权实施大范围征税，因为其中大多数措施无需国会批准。

摩根资产管理也指出，选举结果改变不了特朗普在贸易问题上相当大的决策权。