缅甸北部毗邻中国的果敢地区老街市，组织干部职工集中观看中国打击电诈纪录片《缅北电诈覆灭纪实》。官方称此举“引导全体人员深刻认清电诈犯罪带来的深层危害”，巩固“电诈清零、毒品清零”。

微信公众号“果敢之声”星期二（10月20日）发文称，为持续巩固“电诈清零、毒品清零”治理成果，引导干部职工知敬畏、守底线，10月14日以来，老街市直各机关、各区及下辖社区陆续组织干部职工开展专题观影警示教育，集中观看《缅北电诈覆灭纪实》《老街·向新而生》两部专题纪录片。

文章称，两部纪录片以反面案例警示与本土建设纪实相结合，引导全体人员深刻认清电诈犯罪带来的深层危害，珍惜当前来之不易的稳定发展局面，夯实依法治区的思想根基。

文章还说，果敢特区政府以常态严打推进禁毒反诈整治，通过开展群众普法教育、公判大会、健全完善政法体系，理顺警察局、法院、检察院等法治机构职能，重拳整治各类违法乱象。“电诈犯罪祸及民生、扰乱区域秩序，过往的惨痛教训警示所有人，一旦滋生违法犯罪土壤，区域发展成果便会遭受严重冲击。”

文章指出，《缅北电诈覆灭纪实》真实展现电诈犯罪团伙的罪恶行径与最终覆灭结局，直观揭露高薪、轻松致富陷阱背后的残酷真相，警醒全体干部职工树牢法律意识，严守法律底线，坚决抵制、绝不参与电信网络诈骗等各类违法犯罪行为。同时要求全体公职人员主动履职、以身作则，当好法治政策宣讲员，面向亲友邻里、辖区群众普及反诈知识、讲明违法危害。

《缅北电诈覆灭纪实》是由中国公安部参与摄制的三集纪录片，10月初在中国官方电视台播出。官方介绍，这部纪录片全面展现中国警方会同有关部门打击缅北涉华犯罪专项工作细节，包括“彻底铲除”缅北四大家族的办案过程。

片中首次披露不少案件侦办细节，包括工作组在大面积出手前，曾三次在边境线约见果敢四大家族代表，要求他们清除电诈园区，但收效甚微。

据纪录片介绍，这次打击缅北电诈集团专项工作，是中华人民共和国成立以来，首次对盘踞境外的武装跨国犯罪集团实施完整的司法管辖。