俄罗斯总统普京提议与美国总统特朗普、中国国家主席习近平在11月亚太经济合作组织（APEC）峰会期间举行三方会晤，特朗普随后表示愿意参加。台湾关注峰会若成行是否将触及台海问题，美国前国防部官员甘浩森认为，台湾担心沦为棋子是“真实的担忧”，但台湾应更有信心，不应把自己视为棋子。

据《华尔街日报》报道，普京10月9日与特朗普通话时，提出在11月深圳APEC峰会期间举行三方会晤，讨论乌克兰战争。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一（10月19日）证实，三方会晤的构想曾被提出，但会晤安排及议程尚无具体协议。

特朗普当天在白宫表示，若习近平愿意，他可以参加，并称会谈可讨论核武与无核化，也可能涉及贸易。乌克兰外长瑟比加当天则批评，排除乌克兰的三方会晤只会鼓励普京延续战争。

尽管北京目前尚未确认是否接受举行三方会晤的提议，但陆美俄可能在乌克兰缺席的情况下讨论停战安排，也引发台湾对自身处境的忧虑。

此外，特朗普尚未批准一笔约140亿美元（179亿新元）的对台军售案，他也曾称军售是对华谈判的“好筹码”，令台湾舆论关注台海问题是否也会被纳入大国交易。

甘浩森是华盛顿智库美国亚洲研究局资深中国安全研究员，曾任美国陆军军官，历任国防部中国政策主任、参谋长联席会议主席的中国事务策略官及美国驻北京大使馆武官，长期研究中国军事与中美安全竞争。

他星期三（10月21日）受邀在政治大学演讲，并在会后受访时说，台湾人担心成为谈判棋子，是“真实的担忧”。但他认为，台湾已取得许多成就，应更有信心，把握自身发展的历史机会，不应只把焦点放在美国会怎么做。

他说：“台湾应该期待更多，而不只是成为棋子。台湾不应把自己视为棋子；台湾不是棋子。”

甘浩森也研判，只要美中贸易休战持续，因台海对峙引发大国战争的可能性就很小。中美都希望利用休战期间处理各自事务，避免对抗，因此没有动机挑起冲突。

与此同时，台海周边的灰色地带行动仍在持续。北京自今年6月起定期派海警船到台湾东部海域巡航；台湾官员认为，北京可能借助军方、准军事力量及民用船只演练海上封锁。

针对北京加大对台灰色地带施压时美国会如何应对，甘浩森说：“美国的实际行动大致会维持现状，不会出现可观察到的变化。”

政治大学国际关系研究中心兼任研究员刘复国在座谈会结语中指出，陆美战略讨价还价及特朗普的交易型外交，让台湾方面临挑战。台湾须密切观察三方会晤若成行，将如何处理乌克兰问题，以及可能对台湾产生什么影响。

针对陆美台情势变化，台湾政治大学国际关系研究中心兼任研究员刘复国（图）10月21日在政大举办的座谈会上指出，台湾除了强化防卫能力、提升全社会韧性，也应逐步寻找与中国大陆接触的策略，以应对陆美关系变化带来的挑战。（缪宗翰摄）

他认为，台湾面临的制约包括美方军售可能延宕、经济与技术依赖，以及外交空间受限。台湾与美国、日本、菲律宾的处境不同，与中国大陆的关系更为复杂，制定政策时须审慎考虑自身利益。

刘复国主张，台湾除了强化防卫能力、提升全社会韧性，也需要逐步寻找与中国大陆接触的策略。他说：“首要问题是，我们需要与中国（大陆）接触。”