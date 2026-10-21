上海市医保局提醒，灵活就业人员应当坚持及时参保、连续缴费，避免断保。

据澎湃新闻报道，上海市制定的《关于灵活就业人员享受生育津贴待遇有关事项的通知》明确，自2027年5月1日起，灵活就业人员生育津贴与职工基本医疗保险待遇同步享受。对于通知落地前的过渡期，灵活就业人员享受的政策待遇，上海市医保局作出说明。

上海市医保局介绍，灵活就业人员参加该市职工基本医疗保险，待遇等待期为六个月，连续足额缴费满六个月且继续正常缴费的，自次月起享受职工医保待遇；待遇等待期内发生中断缴费的，待遇等待期重新计算。

在职职工、城乡居民停止享受职工医保、居民医保待遇后，三个月内以灵活就业人员身份参加职工医保并正常缴费的，不执行上述待遇等待期规定。

已怀孕者，如果生育时间在2027年4月30日前的，生育当月以灵活就业人员身份参保缴费，且分娩前本市职工医保累计缴费满12个月，可按规定申领生育津贴；预产期在2027年5月及以后的，需自今年10月起以灵活就业人员身份连续正常参保缴费，正常享受职工医保待遇，且分娩前职工医保累计缴费满12个月的，可依规申领生育津贴。

若发生缴费中断，分娩时仍处于职工医保待遇等待期的，不得享受生育津贴及生育医疗费用相关待遇。

上海市医保局特别提醒，灵活就业人员应当坚持及时参保、连续缴费，避免断保，保障完整享受基本医疗保险及生育保险各项待遇。