中国外卖平台美团据报正考虑在未来数周发行离岸人民币债券，并已获得中国监管部门批准。若顺利发行，这将是美团第二次进入离岸人民币债券市场融资。

彭博社星期三（10月21日）引述知情人士报道，美团已获中国有关部门批准发行离岸人民币债券，所得资金将用于一般企业用途。不过，报道未透露拟发行的债券规模及具体日期。

离岸人民币债券又称“点心债”，是指在中国大陆以外市场发行、以人民币计价的债券。由于融资成本较低，近年来越来越受到中国及外国企业青睐。

根据彭博社汇编的数据，今年以来，中国大陆以外市场的点心债发行规模已超过1万亿元（人民币，下同，约1910亿新元），创历来新高。

中国科技巨头腾讯本月较早前也发行260亿元点心债。这是腾讯首次在单次发债中，离岸人民币债券的发行规模超过美元债券。

美团去年曾通过发行美元债券及离岸人民币债券，筹集约30亿美元（约38亿新元），创公司历来最大规模的常规债券融资。

美团此次考虑再度发债之际，中国外卖及零售行业的激烈竞争，在监管部门整治后已有所缓和。此前，外卖平台为争夺市场份额展开大规模补贴战，严重挤压行业利润。

随着竞争趋缓，美团今年第二季度业绩好于预期，重新实现盈利。公司8月公布的财报显示，第二季度净利润达21.55亿元，同比增长约490%，扭转第一季度亏损局面。

美团近年来也积极拓展海外市场，但海外扩张步伐已放缓。