中共二十届五中全会将在下周召开，美国智库亚洲协会的一份最新分析报告称，2022年10月中共二十大产生的376名中央委员和候补中央委员中，预计291人会出席，出席率不到八成，或再创新低。

亚洲协会政策研究所中国分析中心星期一（10月19日）在官网刊出长篇分析报告称，今年前九个月，中国共有71名文职高官和军方将领被查，预计今年的受调查人数将超过去年全年的77人。

报告指出，五中全会的公报将公布此次全会的出席人数，而官方电视台的画面则会显示哪些人出席，无故缺席会引发外界猜疑，尽管这并非“出事”的确凿证据。

去年10月，共有315名中央委员和候补中委出席四中全会，出席率为83.8% 。报告指出：“这是毛泽东时代以来历届全会中出席率最低的一次。今年很可能再创纪录。”

具体而言，2022年10月产生的二十届中央委员会，最初有205名中央委员和171名候补中委。去年四中全会有168名中央委员和147名候补中委出席。亚洲协会的报告预计，今年的出席人数约为161名中央委员和130名候补中委，共291人，出席率为77.4%。

报告称，这一估算数据背后，是20名中央委员和八名候补中委已被开除，15名中央委员和六名候补中委被查，三名中央委员和五名候补中委“失踪”，以及18名军方委员和八名军方候补中委“失踪”，再加上中国前外交部长秦刚被免去职务、原海关总署署长俞建华在2024年去世。“如果出现进一步的调查或失踪事件，出席率可能会进一步下降。”

报告指出，自上次全会以来，已有八个中央委员席位空缺。如果正在接受调查的15名中央委员全部在会议召开前或会议期间被开除，则多达23名候补委员可能晋升，“这将创下后毛泽东时代单届全会的纪录”。

报告进一步称，一个关键的关注点在于，是否有符合条件的候补中委被“跳过”：“这可能预示着政治上的麻烦，而迄今为止，每一名符合条件的解放军候补委员都遭遇了这种情况。”

中共二十届五中全会将于下个星期一至星期四（10月26日至29日）在北京召开。不同于过去五中全会通常聚焦下一个五年规划，这次会议的主要议程锁定“持之以恒推进全面从严治党”。

距离中共二十一大召开约一年，加上军方和党政系统持续有高层落马，这场全会成为观察中共如何整顿干部队伍、强化权力监督，并为下一轮换届建立政治纪律的重要窗口。