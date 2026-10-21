中国工程院院士、防疫专家钟南山星期二（10月20日）迎来90岁寿辰。他上周出席广州一场篮球赛时，一路小跑登台开球，步履轻盈且神采奕奕，完全看不出已届鲐背之年。钟南山2004年曾因过劳突发心梗，随后靠数十年如一日坚持“抗阻运动”锻炼力量，成功逆转体质。

据《科技日报》星期二报道，第二届“南山挑战杯”篮球邀请赛上周五（10月16日）在广州开幕，钟南山一路小跑上台致辞，并为揭幕战开球，身形矫健、活力满满。

钟南山当天在赛场说：“刚才看到运动员们进场，神采奕奕，让我想起了在六七十年前，我当时也像你们一样。我最高光的时刻是在400米栏比赛中打破了全国纪录”。

他说：“我年轻的时候练过田径，也在全运会的赛场上拼搏过。而篮球，是我十分热爱的一项运动，以前也经常去打比赛。体育对一个人的影响是终身的，它不光锻炼身体，更磨练意志。我能在科研这条路上坚持到今天，跟我一直坚持运动分不开。”

钟南山1955年考入北京医学院（现为北京大学医学部），时年19岁；1958年入选北京市体育集训队，备战首届全运会。当年8月的全运会测试赛，他跑出54秒2，打破当时男子400米栏全国纪录。

1960年，钟南山又在北京市运动会拿下男子十项全能亚军。他多年之后忆述：“如果当年没有选择从医，我会去做专业运动员。”

钟南山这份不老活力并非天生。星岛头条报道指出，他2004年曾因高强度工作透支突发心肌梗塞，需动手术植入心脏支架，且患有高血压逾20年及遗传性痛风。

钟南山透露，自己至今仍能维持高能量全天候工作，全赖将“运动看作与吃饭睡觉一样重要”的自律习惯。他指出，自己每周坚持锻炼三次，每次约40至50分钟；除了慢跑，他的健身清单以拉力器、划船机及单双杠等力量训练为主。

在节目中，钟南山甚至展示过一个用了多年的拉力器，上面五根弹簧硬生生被他拉断了一根，足见训练强度之大。

这套训练背后，正是被大众严重低估的抗阻运动（力量训练）。钟南山曾多次在国家老年大学等平台呼吁，中老年人绝不能只做散步等有氧运动，必须重视力量训练。

他引述数据警告，人体肌肉量在25岁达到顶峰，40岁后每十年流失8%至10%，70岁后更会加速流失15%。肌肉量一旦跌至最大值的70%以下，受伤、骨折及死亡风险均会大幅飙升。

钟南山强调，即使是老年人，也应通过举哑铃、拉弹力带或深蹲等抗阻运动增加肌肉，这才是享有高质量晚年生活的终极秘诀。