中国外交部谴责美国佛罗里达州对古巴前总统卡斯特罗（Raul Castro）发出逮捕令，反对美国滥用司法手段对古巴施压，并敦促美国停止对古巴的封锁和胁迫。

中国外交部发言人毛宁星期三（10月21日）在例行记者会上说，卡斯特罗是德高望重的古巴革命领导人，在国际上享有崇高威望。她指出，古巴国家主席和外交部长已谴责美国行径，称这是一场“拙劣的政治闹剧”。

毛宁说，中国一贯反对滥用司法手段对古巴施压，坚定支持古巴维护国家主权，反对外来干涉，并敦促美国立即停止对古巴的封锁和任何形式的胁迫施压，停止侵犯古巴人民的生存权、发展权。

据法新社报道，现年95岁的卡斯特罗因涉及1996年2月24日两架民用飞机被击落的事件，面临谋杀指控并遭通缉。佛州最高检察官星期一（19日）宣布对他发出逮捕令。

这两架飞机隶属“救援兄弟会”（Brothers to the Rescue），这一组织协助古巴人经海路逃往佛罗里达州。

目前，古巴遭受美国的能源封锁，特朗普政府也正加大对这个加勒比岛国的经济、政治和法律压力。

自美军今年初抓捕古巴重要盟友、委内瑞拉领导人马杜罗以来，美古关系持续紧张。中国外长王毅今年5月在纽约与古巴外长会谈时，承诺支持古巴，共同反对“强权政治和单边霸凌”。