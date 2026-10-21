国际会计师事务所毕马威（KPMG）一项调查显示，到2035年，软件和数字技术预计将超越传统汽车工程技术，成为汽车业竞争的核心，中国车企的全球地位也有望进一步提升。

据路透社报道，毕马威星期三（10月21日）公布的调查访问了775名汽车业高管。其中，48%预计，到2035年，全球十大汽车制造商中将有六家的总部设在中国。

调查反映出，软件、人工智能（AI）、电池和数字创新正成为影响行业领导地位的关键因素。51%的受访者预计，到2035年，软件和数字技术将成为车企建立差异化竞争优势的主要来源。

调查还显示，亚太地区在AI和新兴技术投资方面领先。57%的受访者说，所属企业在这些领域投入大量资金，欧洲和美洲的比例分别为52%和48%。

在技术部署方面，92%的企业在内部全面应用新的AI、软件或数字化能力，至少需要一年，超过三分之一的企业则需要两年以上。

面对技术、地缘政治和市场冲击，逾半数受访者认为，持续转型已成为汽车业的常态。

此外，车企创造价值的途径也正从汽车销售延伸至其他领域，寻求在储能、国防和金融服务等领域发掘商机。