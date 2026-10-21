曾被外国政府指有中国官方背景的微信公众号“有理儿有面”发文称，有“史上最牛历史老师”之称的自由派人士袁腾飞，开启“润美（移民美国）人生”后遭遇“铁拳”，大骂美国是“垃圾国家”，称“实在不行，回国自首”。

“有理儿有面”星期一（10月19日）发布题为《润美60天，被“天价账单”逼出“回国自首”》的文章。

文章介绍，袁腾飞曾是中国全网追捧的“史上最牛历史老师”，登上过官媒中央电视台知名的《百家讲坛》节目，靠着一张嘴把历史讲得天花乱坠圈粉无数，但他“污蔑革命先烈，歪曲近现代史……带歪了无数年轻人的历史观”。 2017年，袁腾飞的账号在中国全平台被清理，喧嚣一时的 “袁氏历史”退出中国主流舆论场。

文章称，今年8月，有消息称袁腾飞已经抵达美国得克萨斯州，正式开启“润美人生”。 9月，他在海外视频账号官宣，54岁年纪老来得子，“一副人生重启、奔赴自由的圆满姿态”。

文章形容：“舔美国、贬中国几乎刻进了他的肌肉记忆，他说是为了孩子上学，为了躲清静才去了美国，嫌（中国）国内有高铁外放、堵车、广场舞，言下之意就是中国环境嘈杂、国民素质低，美国才是秩序井然的理想国……可谁也没想到，灯塔的光还没暖热身子，美国的账单‘铁拳’先砸到了他头上。”

据文章介绍，10月6日，袁腾飞在微信朋友圈接连发文控诉美国。先是看急诊“躺几个小时”账单就开出5000多美元（6390新元），让他“直接破防”大骂美国是“垃圾国家”。此外，他的孩子母亲脚上长了个水泡，去一趟医院账单高达1万3500美元；他去学校接大女儿时，因为开车超速被警察拦下，11月还要出庭应诉。

“有理儿有面”写道：“或许他（袁腾飞）自己都没想到，润美不到三个月，天价医疗账单吃了两张，交通官司摊上一件，曾经把美国吹上天的人，先被现实狠狠上了一课。但让他彻底翻车的不是账单。是他在评论区补了一句‘实在不行老子回国自首吧’。”

文章紧接着称，袁腾飞在美国根本没有稳定的谋生能力。 “ 一个教中国历史、靠中文输出观点的人，英文水平有限，既进不了美国的教育体系，也吃不了体力劳动的苦。他所谓的一技之长，只有那张嘴。所以他的路，从一开始就只有一条：做视频、炒流量、求打赏，吃反华流量这碗饭。”

文章最后说，袁腾飞算准了美国的物价，却算漏了美国的账单；算准了骂中国的流量，却算漏了流量的反噬。 “他以为润出去是换个活法，结果把自己活成了反面教材——用亲身经历，替所有诋毁中国，做着美国白日梦的人，提前踩了一遍坑。”

加拿大政府去年曾指，“有理儿有面”针对加拿大大选展开信息行动，并称这个账号与中共中央政法委有关。

中国驻加使馆发言人当时回应说，不了解加方提到的所谓“信息行动”。 “但要强调的是，仅凭社交平台个别言论就对中国政府进行无端攻击抹黑，极其荒谬，毫无道理。中方对此坚决反对，绝不接受。”