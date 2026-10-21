中国总理李强星期三（10月21日）在俄罗斯第二大城圣彼得堡指出，近些年面对复杂动荡的国际形势，北京与莫斯科携手并肩、团结向前，以富有活力、韧性的合作对冲外部环境的不稳定不确定性，合作道路越走越宽，步伐越来越稳。

据新华社报道，应俄罗斯总理米舒斯京邀请，李强当地时间星期二（20日）晚乘包机抵达圣彼得堡，星期三上午与米舒斯京共同主持中俄总理第三十一次定期会晤。这是两人自2023年底以来，第四次共同主持该定期会晤。

李强和米舒斯京听取了双方代表汇报中俄投资合作委员会、中俄能源合作委员会、中俄人文合作委员会，中俄总理定期会晤委员会，中国东北地区和俄罗斯远东地区政府间合作委员会工作。

中俄总理充分肯定各委员会近一年来的工作。双方一致认为，元首定向领航是两国关系稳健发展的重要保障，要以中俄元首重要共识为根本遵循，推进经贸投资、能源资源、互联互通、航空航天、金融、工业等重点领域合作。

双方也要培育人工智能（AI）、生物技术、数字经济等前沿领域发展新动能，共同办好“中俄教育年”，加强旅游、文化、青年、媒体等人文交流，激发地方合作活力，密切多边事务沟通协作，推动取得更多务实成果。

李强在会上指出，当前中俄新时代全面战略协作伙伴关系正在进入更有作为、更快发展的新阶段。北京愿同莫斯科发扬相互尊重、互利共赢精神，推动各领域合作不断走深走实，把中俄两国元首重要共识更好转化为实际行动和具体成效，更好服务两国发展振兴，更多惠及两国人民。

新华社引述米舒斯京指出，今年是《俄中睦邻友好合作条约》签署25周年。当前，俄中新时代全面战略协作伙伴关系处于历史最高水平，树立了国家间关系的典范。面对国际形势不确定性，两国经贸合作势头良好。莫斯科愿同北京在互利共赢、相互尊重、睦邻友好基础上，进一步加强各领域务实合作，维护两国共同利益。

会晤后，两国总理签署《中俄总理第三十一次定期会晤联合公报》。双方还达成经贸、航天、科技、教育等领域合作文件。