53岁的中国江苏省扬州市“一把手”王进健，由中共地级市市委书记直接被提拔为省委常委，跨省履新云南省委秘书长。

中共云南省委宣传部官方微信公众号“云南发布”星期三（10月21日）晚发布消息，云南省委办公厅当天召开干部大会，宣布中共中央及省委有关人事安排的决定。

中共云南省委书记王宁主持会议并讲话。云南省委常委、组织部部长赵月霞宣读中共中央和省委决定：中央批准，王进健任云南省委委员、常委。云南省委决定，王进健任省委秘书长。新任云南省委常委、省委秘书长王进健在会上作表态发言。

王进健生于1973年，是江苏常州人，苏州大学本科毕业后长期在江苏无锡工作，2010年援疆，任无锡市对口支援新疆伊犁州霍城县前方工作组组长、中共伊犁州委常委、霍城县委书记。

王进健在2013年12月出任无锡市副市长，2018年1月兼任中共新吴区委书记、无锡高新技术产业开发区党工委书记，2019年12月改为兼任江阴市委书记、江阴高新技术产业开发区党工委书记，2020年6月跻身无锡市委常委。

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2021年8月，王进健履新扬州市代市长，次年初转正。2023年3月，王进健任中共扬州市委书记，至此番跨省履新。

中共扬州市委刚刚在9月完成换届，王进健当选为市委书记不到一个月后，便获跨省提拔。至此，近三任扬州市委书记王进健、张宝娟（现任江苏省南京市政协主席）、夏心旻（现任江苏省人大常委会副主任）均提拔副省级。