德国总理默茨强调，尽管欧盟需要保护自身免受新一轮产能过剩和货币低估问题的冲击，但欧盟仍将寻求避免与中国发生贸易冲突。

据彭博社报道，默茨星期三（10月21日）在柏林全球对话会议的一场讨论中说：“我们并不寻求冲突”，“（不过）我们必须做好自我防卫、保护我们产业的准备。”

默茨表示，欧盟或许无需动用欧盟领导人上周商定的一套强硬新工具，以应对胁迫性贸易行为。这套工具包括在极端情况下，可能对中国等经济竞争对手关闭欧盟拥有4.5亿消费者的市场。

默茨此前表示，俄罗斯正发动混合攻击，试图在欧洲内部制造分裂，而中东战争正在扰乱全球能源体系。中国和美国则正围绕经济和军事优势，以及技术霸权展开激烈竞争，人工智能尤其是双方角力的重点。

默茨在会上说：“新一波保护主义正在阻碍全球自由贸易的正常运转。”他指出，一些国家正在“蓄意将依赖关系武器化”，以谋取优势。