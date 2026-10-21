德国总理默茨：欧盟寻求避免打对华贸易战 同时做好自我防卫
德国总理默茨（前排打蓝领带者）星期三（10月21日）出席柏林全球对话会议的一场讨论，强调尽管欧盟需要保护自身免受新一轮产能过剩和货币低估问题的冲击，但欧盟仍将寻求避免与中国发生贸易冲突。 （彭博社）
德国总理默茨强调，尽管欧盟需要保护自身免受新一轮产能过剩和货币低估问题的冲击，但欧盟仍将寻求避免与中国发生贸易冲突。
据彭博社报道，默茨星期三（10月21日）在柏林全球对话会议的一场讨论中说：“我们并不寻求冲突”，“（不过）我们必须做好自我防卫、保护我们产业的准备。”
默茨表示，欧盟或许无需动用欧盟领导人上周商定的一套强硬新工具，以应对胁迫性贸易行为。这套工具包括在极端情况下，可能对中国等经济竞争对手关闭欧盟拥有4.5亿消费者的市场。
默茨此前表示，俄罗斯正发动混合攻击，试图在欧洲内部制造分裂，而中东战争正在扰乱全球能源体系。中国和美国则正围绕经济和军事优势，以及技术霸权展开激烈竞争，人工智能尤其是双方角力的重点。
默茨在会上说：“新一波保护主义正在阻碍全球自由贸易的正常运转。”他指出，一些国家正在“蓄意将依赖关系武器化”，以谋取优势。