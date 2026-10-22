中国海警通报允许菲律宾星期三（10月21日）向仁爱礁（菲称阿云津礁）“坐滩”军舰运送生活物资，中国海警对菲方船只进行询问确认，并全程监管。这距离菲律宾9月指责中国阻挠仁爱礁补给任务，约一个月。

据央视新闻报道，中国海警局新闻发言人姜略星期三表示，菲律宾当天经中方允许，向其“坐滩”仁爱礁的船只运送生活物资。中国海警对菲方船只询问确认，并全程监管。

姜略强调，中国海警将持续依法在包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域开展维权执法活动。

菲律宾海岸警卫队9月25日曾指责中国阻挠菲方向仁爱礁运送补给物资。中国海警则称，菲律宾不顾中方警告，执意开展补给行动，因此采取现场监控及喊话警告等措施。

另据菲律宾问询者网报道，菲律宾武装部队星期二（20日）通报，菲海军10月13日至19日在南中国海四处海域，共监测到31艘中国海警及海军舰艇，比前一周增加四艘。

其中，中国海警船有23艘，解放军海军舰艇八艘。在黄岩岛附近发现的中国船只最多，达16艘；仁爱礁附近则有六艘中国海警船，未发现解放军海军舰艇。

中国和菲律宾近来围绕南中国海争议持续发生摩擦，外交争端也不断升级。

菲律宾外交部星期一（10月19日）召见中国驻菲大使井泉，就他被指暗示可能对菲动武的言论表达“严重关切和强烈反对”。井泉则否认有关言论构成武力威胁。

井泉10月15日出席第二届迪利曼对话会期间，接受媒体采访时被问及菲防长特奥多罗称中国为地区“麻烦制造者”的说法，批评这一说法“纯属无稽之谈”。

他紧接着说：“如果我们要动用武力，完全有可能轻易取胜。但我们不会使用武力，因为我们热爱和平。”