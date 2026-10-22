中国和吉布提发表联合公报，强调维护红海及曼德海峡航行自由的重要性，呼吁尊重各国商船依法享有的航行权利，并要求域外大国避免动辄诉诸武力和单边制裁，防止地区紧张局势进一步升级。

据新华社报道，中国外长王毅星期三（10月21日）在北京与吉布提外长奥马尔举行会谈，双方随后发表关于维护非洲之角和平稳定及红海和亚丁湾航道安全的联合新闻公报。

公报指出，近期红海局势升温，对全球经济特别是非洲之角地区国家的贸易、投资、能源和粮食安全等经济活动造成严重威胁，加剧海盗、恐怖主义等安全问题。

两国认为，缓和中东局势是推动解决非洲之角和红海安全挑战的关键。双方不希望地区紧张局势向红海方向进一步外溢，呼吁各方通过对话和外交手段，采取实际行动推动解决中东、红海、非洲之角地区面临的严峻挑战，避免地区紧张局势升级或进一步复杂化。

两国还呼吁国际社会“特别是域外大国要摒弃双重标准，尊重地区国家主权和领土完整，避免动辄诉诸武力和单边制裁”。

公报还强调维护红海及曼德海峡航行自由的重要性，指出各国商船根据国际法行使航行权利应得到尊重。双方认为，在红海治理和安全问题上，应切实尊重红海沿岸国家主权、领土完整和意愿，避免推高地区整体安全风险。中国支持红海沿岸国家以建设性方式维护国际航道畅通安全、维护地区共同利益。

在非洲之角问题上，公报表示坚定支持索马里捍卫国家主权和领土完整，反对索马里兰获得“外交承认”企图，反对索马里兰同台湾进行任何形式勾连。

王毅在会谈中指出，当前中东战事持续向非洲之角和红海地区外溢传导，新旧矛盾相继爆发，红海和亚丁湾的航道安全面临新的威胁。中国愿同吉布提等各国一道，加强沟通合作，致力于缓局降温，切实维护好地区的和平与稳定。

两国外长会谈后，也签署共同推进全球安全倡议合作的谅解备忘录。

吉布提位于非洲之角，与也门隔曼德海峡相望，扼守红海通往亚丁湾及印度洋的重要航道，具有重要战略地位。中国2017年在当地设立首个海外军事保障基地，美国、日本和法国也在吉布提设有军事基地。

近期，也门战事再度升级。获得伊朗支持的胡塞武装与沙特阿拉伯支持的也门政府军爆发激烈冲突，双方围绕红海沿岸及曼德海峡周边地区争夺控制权，使这条重要国际航道的安全再次面临威胁。