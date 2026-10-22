美国科技巨头微软披露，一个被指与中国政府有关联的黑客组织，利用人工智能（AI）工具对全球数百家机构发动网络攻击，并通过入侵美国资讯科技服务公司ConnectWise的云端应用程序，进一步渗透其客户的云端系统。

微软星期三（10月21日）在官网发布报告指出，这个被称为Storm-0940的黑客组织，自9月以来利用名为ARTEX的开源渗透测试工具，对全球多个行业展开大规模网络攻击，目标包括航空航天、国防、汽车、能源、金融服务、政府、媒体、半导体、科技企业及智库等。

ARTEX原本是用于测试网络及系统安全性的工具，能够结合不同的AI模型，自动执行网络侦察、漏洞探测及数据窃取等任务，大幅减少人工操作。

微软指出，虽然多数攻击未能得逞，但黑客仍在短时间内取得多家机构云端系统的高级权限，并建立持续访问渠道。在多起攻击中，黑客从最初锁定目标到取得高级权限，耗时不到三小时。

微软研判，Storm-0940也涉及近期针对ConnectWise云端备份服务发动的供应链攻击。黑客利用遭窃取的应用程序凭证，进一步尝试访问ConnectWise客户的微软365云端环境，扩大攻击范围。

报告披露，黑客利用ARTEX尝试登录超过2250个微软365云端客户环境，登录尝试速度达到每分钟约2900次。在部分客户环境中，黑客还进一步修改应用程序凭证及访问权限，试图维持对相关系统的访问。

不过，微软强调，即使黑客成功登录，也不一定代表客户资料已遭访问或窃取。

ConnectWise首席执行官里韦洛（Manny Rivelo）另发声明说，根据微软的分析及公司掌握的证据，“攻击ConnectWise Cloud Backup的黑客组织似乎与中国政府有关联”。

里韦洛指出，公司已封锁受影响的应用程序连接，并分阶段恢复服务，但这不代表“黑客先前可能在个别客户系统中建立的未经授权的访问渠道已经被清除，相关客户仍须分别展开安全审查”。

中国驻美国大使馆尚未回应路透社的置评请求，北京一直以来否认参与或纵容网络窃密活动。

微软指出，Storm-0940至少从2021年起活跃，主要针对不同行业机构窃取数据。该组织过去主要通过批量尝试密码及利用联网应用程序漏洞入侵目标系统，再通过修改云端应用程序的身份验证凭证，维持对微软365服务的访问权限，并窃取电邮及其他数据。