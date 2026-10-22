台湾国防部罕见证实已编列预算，邀请美国退役上将及军方人员赴台观摩汉光演习。分析认为，台湾公开相关安排，可能意在向北京传递美国支持台湾的信号，并试探大陆对台美军事合作的底线。

台湾《联合报》星期四（10月22日）报道，台湾国防部上周向立法院提交书面报告，说明2026年及2027年汉光演习美国观摩团赴台所需经费，共编列8243万8000元（新台币，下同，324万新元），其中今年已执行4121万9000元。

根据这份名为“资深观摩员年度评估暨双方交流”的军购案报告，汉光演习期间，美国将派遣退役上将担任资深观摩员，并由美国印太司令部组织军事及文职专业人员组成观摩团，根据演习目标及观摩结果，向台军提出提升联合作战能力的建议。

这些建议将纳入汉光演习总结报告，作为台军后续建军备战的参考。相关经费则依照美国国防部及国务院公布的海外差旅费用标准编列。

国民党立委马文君此前质疑这项计划的执行方式、美方派遣人员层级及预期成效，立法院因此冻结其中100万元预算，并要求国防部提交书面报告说明。

美方人员观摩台军年度汉光演习并非首次曝光，但台湾官方过去鲜少证实具体安排。台湾《自由时报》早在10月9日便根据国防部的预算解冻报告，披露美军退役上将担任资深观摩员的消息。

香港《南华早报》星期三（21日）报道，去年第41号汉光演习期间，台湾媒体曾披露前驻韩美军司令、退役四星上将艾布拉姆斯（Robert Abrams）担任资深观摩员，并为台湾参谋总长梅家树提供建议，但国防部当时拒绝评论个别案例。

台湾国际战略学会执行长罗庆生接受《南华早报》采访时指出，此次披露的重要性不在于台湾为美方观摩计划支付经费，而是台军首次正式确认美国高级退役将领参与汉光演习。

他研判，台美可能借此观察北京反应。“如果大陆没有强烈回应，台美或进一步扩大军事交流，逐步试探北京的底线。”

中华战略前瞻协会研究员揭仲则指出，美方观摩团也有实际军事用途。台湾近年来在军事训练、作战体系现代化及特种作战等领域越来越多采纳美军建议，美方需要实地观察，评估这些建议是否取得预期成效，并据此调整后续合作。

《联合报》引述揭仲指出，台湾近年来逐渐公开台美军事合作细节，相关信息的披露应已获得美方同意。这反映双方合作不仅日益密切，也逐步进入计划协调阶段。